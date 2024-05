Cobstädt. Ein Dorf im Kreis Gotha wird 825 Jahre alt und feiert mit einer Festwoche. Doch es ist nicht das einzige Jubiläum. Was alles geplant ist.

Ein Fest kann jeder auf die Beine stellen. Cobstädt feiert lieber gleich eine ganze Woche. Vom Samstag, 25. Mai, bis zum 2. Juni findet die Festwoche anlässlich des 825-jährigen Bestehens statt. Doch es ist nicht das einzige Jubiläum, das dem Ort bevorsteht.

In diesem Jahr wird nämlich Cobstädts Jugendfeuerwehr 25 Jahre alt. Die steht zur Eröffnung im Mittelpunkt. Nach dem Auftakt am Samstag beginnt um 10.15 Uhr der Geländelauf der Jugendfeuerwehren. Ab 14 Uhr findet der Familiennachmittag statt. Zudem öffnet die Ortsteilfeuerwehr ihre Türen. DJ Sven sorgt zur Party im Festzelt ab 19 Uhr für musikalische Unterhaltung.

Cobstädt feiert sein 825-jähriges Bestehen mit einer Festwoche. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser

Fotoausstellung und Festschrift als Höhepunkte

Zeitgleich mit dem Festgottesdienst am Sonntag um 14 Uhr öffnet die Gemüsewerkstatt Grünschnabel bis 16 Uhr einen Hofflohmarkt. Den Nachmittag kann man bei Sekt oder Kaffee und Kuchen im Kirchgarten oder im Gemeindezentrum verbringen.

Der Geschichts- und Heimatabend am Mittwoch bildet den ersten Höhepunkt. In der Kirche gibt es ab 19 Uhr „Cobstädt in Bildern“ zu bestaunen. „Wir haben im Ort Bildmaterial gesammelt“, sagt Rüdiger Hänsch (Freie Wähler), Ortsteilbürgermeister von Cobstädt, Grabsleben und Großrettbach. Der Großteil der Bilder wurde von Herbert May gemacht. „Sein Enkel Nico Lehmann hat Negative gesichtet und zum Teil neu entwickeln lassen“, sagt Hänsch.

Zum Festakt am Donnerstag ab 19 Uhr stellt der Ort seine Festschrift vor. Auf 135 Seiten wurde versucht, die Geschichte des Ortes abzubilden. „Das war sehr schwierig, weil eine große Alterslücke entstanden ist“, sagt Hänsch. Er ist dennoch überzeugt, dass man ein „sehr gutes Schriftstück“ zusammenbekommen habe.

Rundflüge mit Hubschrauber über Drei Gleichen möglich

Der Freitagnachmittag widmet sich vor allem den Familien. Ab 16 Uhr führt der Kindergarten „Walnusszwerge“ ein Programm auf. Eine Bastelecke gibt es ab 17 Uhr. Nach dem Fackel- und Laternenumzug um 18 Uhr wird das Jahrfeuer entzündet.

Am Samstag beherbergt Cobstädt das sechste Gemeinde- sowie das vierte Gemeindekinderfest von Drei Gleichen. Oldtimertraktorentreffen, Aufführungen und Konzerte stehen ab 10 Uhr auf dem Programm. Rundflüge mit einem Hubschrauber können unter www.heliko.de/reservierungen oder bei der Gemeinde unter Telefon: 036202/70814 reserviert werden. Eine Karte kostet 50 Euro.

Der Festumzug beginnt am Sonntag um 13 Uhr. Hänsch ruft die Bewohner auf, ihre Häuser für die Festwoche zu schmücken. Denn die drei schönsten Häuser sollen dann zum Abschluss ausgezeichnet werden.

Alle Veranstaltungen ohne genaue Angabe finden auf dem Festplatz „Am Pferderied“ statt. Das vollständige Programm gibt es unter www.gemeinde-drei-gleichen.de/gemeinde/veranstaltungen.

