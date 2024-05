Landkreis Gotha. Ein 35-Jähriger fährt betrunken und bekifft durch Gotha. Diebe schlagen zu. Eine 17-Jährige wird angefahren.

Drogen, Alkohol und kein Führerschein in Gotha

In der Nacht zu Donnerstag führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Oststraße in Gotha durch. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 35-jährigen Fahrer eines BMW. Wie sich herausstellte, war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis, ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 0,9 Promille.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Diebstahl aus Scheune in Dachwig

Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, widerrechtlich Zutritt zu einem Grundstück in der Großfahnerschen Straße in Dachwig. Anschließend öffneten der oder die Täter gewaltsam eine dort befindliche Scheune und entwendeten daraus landwirtschaftliche Gerätschaften im Wert von knapp 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter Telefon: 03621/781124 (Bezugsnummer: 0130909/2024) entgegen.

Auto kollidiert in Gotha mit Radfahrerin

Eine 36-jährige Subaru-Fahrerin befuhr am frühen Mittwochabend die Ausfahrt eines Parkhauses und beabsichtigte nach rechts auf die Gartenstraße aufzufahren. Beim Anfahren übersah die Frau augenscheinlich, so die Polizei, eine auf dem Gehweg fahrende 17-jährige Radfahrerin.

Es kam zur Kollision. Die 17-Jährige fiel dabei und verletzte sich leicht. Sie wurde medizinisch versorgt. Es entstand geringer Sachschaden am Fahrrad.

