Acht Fröbeltürme gestapelt: Schwarzatalverwaltung mistet aus

Wer dieser Tage an den Verwaltungen im Schwarzatal vorbeiging, konnte ungewöhnliche Aktivitäten beobachten. Statt über Papier auf dem Schreibtisch gebeugt, waren alle mit emsigem Hin- und Herlaufen befasst. Der Grund dafür war aber nicht vordergründig ein neues Fitnessangebot, sondern die Sehnsucht nach mehr Platz.

Ulf Ryschka, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal seit dem Sommer, hatte die Aktion schon in der VG-Versammlung vor einigen Wochen angekündigt. Nun war es soweit. Die Archivbestände sowohl in Sitzendorf, vor allem aber in Oberweißbach, wurden gründlich ausgemistet. „Die Notwendigkeit dafür hat sich über eine ganze Reihe von Jahren ergeben”, sagt der VG-Chef.

Schutz vor Schimmel

Weil die einstigen VG in Sitzendorf und Oberweißbach Akten nur gesammelt, sich aber kaum davon getrennt haben, hat sich einiges angesammelt. In Sitzendorf sind sie in den Keller gewandert, in dem es irgendwann so feucht war, dass Schimmel auftrat, der wiederum vor Jahren aufwendig durch Begasung vernichtet werden musste.

Akten, die nicht mehr gebraucht werden, werden aussortiert. Foto: Ulf Ryschka

In Oberweißbach bedrohten die mit der Zeit immer gewichtigeren Aktenbestände irgendwann die Statik des historischen Gebäudes. Zwischendurch hatte man eine Auslagerung von Akten in das frühere Narva-Pförtnerhäuschen erwogen, doch die Prognosen, dass sich in dem alten Zweckbau archivfreundliche Verhältnisse einstellen würden, ließen sich auch nicht mit Elektrostrahlern bewerkstelligen.

Akribische Sichtung

Die Lösung war nun also nicht die immer verzweifeltere Suche nach Platz für altes Papier, sondern das Gegenteil: eine Vernichtungsaktion.

„Natürlich gibt es Regeln, das ist schließlich eine Verwaltung”, besänftigt Ulf Ryschka Befürchtungen, das schriftliche Erbe einer ganzen Epoche gehe den (Weiß-)Bach hinunter. „Wir werfen selbstredend nur weg, was auch auf den dritten Blick hin nicht mehr von Interesse ist, etwa uralte Rechnungen.“ Weiter im Bestand bleiben allerdings Unterlagen, die beispielsweise das Baugeschehen dokumentieren, also auch Pläne, Entwürfe, Zeichnungen und ähnliches.

Die allgemeine Aufbewahrungsfrist bei Finanzunterlagen beträgt sieben Jahre, manches ist aber auch unbegrenzt aufzuheben, etwa Jahresrechnungen und Haushaltspläne. Manches hat auch eine überörtliche Bedeutung und könnte dem Staatsarchiv zur Archivierung angeboten werden.

Trotzdem war nach überschlägigen Schätzungen an den Standorten klar: Es muss ein Großcontainer vom Marktführer her. Der heißt nicht nur Reißwolf, sondern betreibt auch welche und bietet Behälter, die man nach allen Regeln des Datenschutzes auch vor neugierigen Blicken Unbeteiligter schützen kann – alles ordentlich zertifiziert.

Lob für Gemeinschaftsprojekt

3200 Aktenordner sind das Fassungsvermögen. Wie exakt gestapelt wurde, das hat Ulf Ryschka nicht recherchiert, doch er weiß nach einigen Tagen emsiger Arbeit: „Der Container wird voll werden.“

Würde man die Ordner übereinander legen, erhielte man einen Turm der stolzen Höhe des Achtfachen des Fröbelturms auf dem Kirchberg. Ryschka betont außerdem, dass allein mit dem Einsatz aller Verwaltungsmitarbeiter die Aktion nicht zu stemmen gewesen wäre. Leute vom Schwarzatal-Bauhof, also Gemeindearbeiter in Sitzendorf und Schwarzburg, haben mit Hand angelegt.

Und Unterweißbachs Bürgermeister Steffen Günther hat sich sogar selbst ans Steuer eines Fahrzeugs gesetzt. Nicht ohne Grund: Im ehemaligen Schulgebäude des Dorfes hatte die VG schon früher einen Raum angemietet, nur wurden daraus nach einem innerhäuslichen Umzug sogar mehrere, in denen die Temperierung funktioniert und das Archivgut geschützt bleibt.

Trotz aller Dankbarkeit und einem neue Gefühl wachsender Gemeinschaft weiß Ulf Ryschka aber auch: „Solche Kraftakte wollen wir in Zukunft tunlichst vermeiden, in dem wir jedes Jahr einen Blick auf alle Akten werfen, die ins achte Jahr gekommen sind und damit den Weg alles Irdischen gehen können.“