Weil die Ilm-Brücke erneuert wird, gibt es in Gräfinau-Angstedt eine innerörtliche Umleitung für Anlieger.

Gräfinau-Angstedt. Seitdem in Gräfinau-Angstedt an der Ilm-Brücke gebaut wird, sorgt das Thema Verkehr für Ärger. Jetzt hat die Ortsteilbürgermeisterin eine ungewöhnliche Maßnahme ergriffen.

Bürgermeisterin verlegte Sprechstunde auf die Straße

Immer wieder würden Ortsfremde die Sperrschilder ignorieren und versuchen, durch Gräfinau-Angstedt zu fahren. Wie Ortsteilbürgermeisterin Claudia Gorzelitz (parteilos) berichtet, seien selbst Baustellenabsperrungen weggerückt worden. Der Verkehr sorge für Frust bei den Anwohnern, sie seien mit ihrer Geduld am Ende.

Gorzelitz verlegte Montag ihre Sprechstunde auf die Straße und sprach zwei Stunden lang gezielt Fahrzeugführer an. „Viele sagen, sie hätten keine Schilder gesehen“, so Gorzelitz. Die Ortsdurchfahrt ist seit fast zwei Jahren wegen Bauarbeiten an der Ilm-Brücke gesperrt. Eine innerörtliche Umleitung ist Anliegern vorbehalten.