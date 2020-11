Fortschritte für eine der maroden Brücken von Katzhütte

Gute Nachrichten für all jene, die auf eine schadenfreie Brücke am Oberhammer in Katzhütte angewiesen sind: Das in den Plänen der Kommune als Bauwerk Nummer 4 gekennzeichnete Bauwerk soll bald durch einen Ersatzneubau ersetzt werden. Die Notwendigkeit dafür hat die Gemeinde schon lange festgestellt, die Mittel, es umzusetzen sind freilich äußerst begrenzt, da die Gemeinde in der Haushaltssicherung ist und sich daher jede Ausgabe erst bestätigen lassen muss. Nachdem das Landesverwaltungsamt und die Kommunalaufsicht für das Vorhaben Ersatzneubau grundsätzlich grünes Licht gegeben haben, kann nun der erste Schritt gemacht werden. Planungsleistungen im Gesamtwert von rund 45.000 Euro hat deswegen auch der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Beauftragt wird das bei den Katzhütter Brücken besonders versierte Ingenieurbüro Probst aus Erfurt. „Die Aufsichtsbehörden möchten, dass die bewilligten Mittel für 2020 rechtzeitig abfließen“, erläuterte Bürgermeister Wilfried Machold in der Debatte zum Tagesordnungspunkt zur jüngsten Sitzung den Stellenwert der Vorlage.