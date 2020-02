Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kati Zorn im Großen Buch der Manufakturen

Große Freude am südwestlichen Ende des Landkreises: Auf dem Schreibtisch von Kati Zorn, Porzellanbildhauerin aus der kleinen Gemeinde im Oberland, liegen fünf Exemplare eines Bildbandes mit dem Titel „Das Große Buch der Manufakturen“. Im Klappentext der Verlages heißt es selbstbewusst: „Das große Buch der Manufakturen führt ein in die wunderbare Warenwelt der handgefertigten Produkte, die sich der Nachhaltigkeit und Qualität, dem Sinn für Schönheit und der Tradition und Innovation gleichermaßen verpflichtet fühlen. Es ist das umfangreichste Nachschlagewerk der besten Manufakturen in der D/A/CH-Region. Kuratiert und ausgesucht wurden die knapp 300 Manufakturen aus dem Bereichen Möbel, Tischkultur, Körperpflege, Papeterie, Textilien und vielen weiteren Geschäftsfeldern von Olaf Salié.“

Kati Zorn macht es „ein bisschen stolz und beim Durchblättern des wunderbaren Buches, schlägt mein Handwerkerherz ganz hoch, schön zu sehen, dass in der „Geiz ist Geil“ Gesellschaft, noch hochwertige Güter ihren Platz haben“. Empfohlen wurde sie von Rita Worm- Horn, Geschäftsführerin im Neuhäuser Hotel Schieferhof. Und als einzige Manufaktur im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat sie eine Art Botschafterfunktion für die Region. Wer bei Kati Zorn selbst das Buch erstehen möchte kommt allerdings zu spät: „Die fünf Bücher haben ich Freunden und Familie versprochen“, sagt sie und verweist auf den gut sortierten Buchhandel und das Internet.