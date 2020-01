Schwarzatal-Krise: Noch ist kein Austrittsantrag eingereicht

Die zweite Gemeinschaftsversammlung der tief zerstrittenen VG Schwarzatal unter der Regie der seit Mitte Dezember amtierenden und durch die Kommunalaufsicht eingesetzten Beauftragten der VG, Anja Schwabe, verlief in deutlich routinierterer Atmosphäre als die Dezembersitzung. Und wenn es nach der Tagesordnungsregie gegangen wäre, hätte sich das auch bis zum Schluss nicht geändert. Die zuletzt aus formalen Gründen - formgerechte Bekanntmachung - verschobenen Beschlüsse über die Bekanntmachungssatzung und die Verwaltungskostensatzung wurden mehrheitlich beschlossen. Gegenstimmen oder Enthaltungen gab es, ohne sie einer Erklärung für wert zu erachten, nur aus Katzhütter und Stadt-Schwarzatal-Reihen. Auch der Hauptsatzung erging es nicht anders. Das half auch nicht die klarstellend geänderte Formulierung, dass der Sitz der Verwaltungsgemeinschaft in der Stadt Schwarzatal ist.

Und auch die kurze Diskussion, ob die Verwaltung kommunaler Wohnungen Angelegenheit der Verwaltungsgemeinschaft, wie in der früheren VG Bergbahnregion, oder doch eher der Kommunen beziehungsweise von ihnen beauftragter Dritter sei, ließ nur kurz erhobene Stimmen aufkommen. Die mit einer Erinnerung daran, dass die neue VG eben gerade nicht automatisch in die Gepflogenheiten ihrer Vorgängerinnen eintritt, erledigt waren.

Nun war eigentlich für den nichtöffentlichen Teil die Vorstellung der (nach unbestätigten Gerüchten drei) Bewerbungen um das Amt des hauptamtlichen VG-Chefs geplant. Ohne Publikum deswegen, weil durchaus auch Privates zur Sprache kommen würde, etwa auch eine ungekündigte Vorbeschäftigung, die das natürliche Recht auf Diskretion gebiert.

Einer der Bewerber dürfte sich inkognito schon vorab unschwer erkennbar unters Publikum gemischt haben und wurde Zeuge, wie doch noch die bis dato sorgsam umschiffte Frage der Austrittsbeschlusslage in der Stadt Schwarzatal zur Sprache kommen sollte.

Zwar hatte Schwarzatal-Bürgermeisterin Kathrin Kräupner vorab verlauten lassen, sie plane keine Erklärung zum Sachstand, sagte dann aber doch, dass es Gespräche auf Landesebene gegeben habe, über dessen Ergebnisse sie zuerst den Stadtrat noch in dieser Woche informieren wolle. Sitzendorfs Bürgermeister Martin Friedrich (CDU) wand sich hilfsweise an den anwesenden Leiter der Kommunalaufsicht des Landkreises, Markus Machelett. Es sei eine Frage der Planungssicherheit, zu erfahren, mit welchen Fristen sich der geplante Austritt der Landgemeinde Stadt Schwarzatal aus der gleichnamigen VG, die dort ihren Sitz hat, womöglich vollziehen werde.

Kommunalaufsicht: Austrittsverfahren wird auf mehrere Jahre Dauer eingeschätzt

Markus Machelett offenbarte eine Überraschung: Es gebe bisher keinen offiziellen Austrittsantrag der Stadt Schwarzatal. Werde dieser in kurzer Frist, etwa innerhalb weniger Wochen ab jetzt gestellt, dann müsse ein Gesetz geändert werden. Dieses Verfahren dauere schon bei offensichtlicher Ausgangslage und allseitigem Einverständnis ein knappes Jahr. Wie weit die trotzdem weiter vorgeschriebene Anhörung der anderen VG-Mitgliedsorte, der VG selbst, des Landkreises und der anderen Instanzen, und die offensichtliche Uneinigkeit der Beteiligten diese Sache verzögere, wolle er nicht in Quartalen ausdrücken. Ebenso wenig die nötige Durchführung der Prüfung des Antrags auf Übereinstimmung mit dem öffentlichen Wohl, denn es entstünden zwei Gebilde jeweils hart am Rande der grundsätzlichen Existenzberechtigung.

Er rechne mit mindestens zwei, wenn nicht drei Jahren und bis zu einer endgültigen Klärung seien alle aufgefordert, bestmöglich zusammenzuarbeiten. Interessant war in diesem Zusammenhang eine weitere Auslassung: Von einem vorliegenden Austrittswunsch der Gemeinde Katzhütte ist seit geraumer Zeit auch auf Landesebene keine Rede mehr.