Der Moment, in dem die Katzhütter Interessenten bei der Vereinsgründung empört den Saal verließen und so für einen Eklat sorgten.

Schwarzatal: Versöhnungsgesten nach Eklat

Genau genommen hat sich am späten Donnerstag in der Landgemeinde mitten im tiefsten Spätwinter ein Heimatverein gegründet, der Identität stiften will in dem Dreierbund, der sich vor gut einem Jahr aus Oberweißbach, Lichtenhain, Meuselbach-Schwarzmühle und Mellenbach-Glasbach gebildet hat. Man sei ausdrücklich nicht politisch engagiert, hatten zu Beginn die Initiatoren Michael Gebhardt und Jürgen Kräupner mehrfach betont und hofften so, sich aus der aktuellen Krise hinaus halten zu können. Sie könne man ohnehin nicht lösen und sei auch gar nicht zuständig.

Aus diesem Grund war auch der Satzungsentwurf ganz auf die Traditionspflege, Heimatverbundenheit und sonstige vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannte Themen zugeschnitten, zu der politische Haltungen eben gerade nicht zählen sollen, wie Michael Gebhardt mehrfach betonte. Auf das Fehlen politischer Haltungen im Satzungsentwurf aber hatten es Michael Zimmer und Regina Kräußel, die diesmal auch Verstärkung aus Katzhütte mitgebracht hatten, gar nicht abgesehen. Vielmehr erinnerten Sie daran, dass man sich am 4. Dezember einigen gewesen sei, eine Botschaft der gemeinsamen Identität in das ganze Schwarzatal auszusenden. Im Entwurf war aber an neun von zehn Erwähnungen des Worts Schwarzatal jeweils der Begriff Landgemeinde Stadt … mit ihren Ortsteilen explizit erwähnt. Auch wenn die Mitgliedschaft von Menschen mit Wohnsitz außerhalb des Dreierbundes nicht ausgeschlossen sei, könne man sich dort nicht wiederfinden. Michael Gebhardt und Jürgen Kräupner - beides Mellenbach-Glasbacher - ließen anfangs nicht erkennen, dass sie bereit seien, daran auch nur ein relevantes Wort zu ändern. Angespannt wurde die Stimmung, als ein erstes Ultimatum auftauchte. Über die Satzung beschließen könnten letztlich nur jene, die zuerst ihren Beitritt formell erklärt hätten. War dies noch einigermaßen einsichtig, kippte die Stimmung ganz, als dieser Druck auch auf das Diskutieren der Inhalte ausgedehnt wurde. Unter diesen Umständen werde auch der Versuch einer regionalen Zusammenarbeit im Keim erstickt, so die Katzhütter, die daraufhin demonstrativ aus dem Saal auszogen. Wenn also irgendeine Friedensbotschaft von diesem Abend ausgehen sollte, war sie in diesem Moment krachend gescheitert. Michael Zimmer sieht nachträglich doch noch einen Hoffnungsschimmer Diese Einsicht beeindruckte offenbar auch frühere Oberweißbacher Stadtratsmitglieder, die bis dahin kein Wort in der Debatte verloren hatten. Hans-Joachim Fünfstück etwa brachte dann den Vorschlag ein, im Namen der Vereins Bürgerinitiative Landgemeinde Stadt Schwarzatal, die Worte “Landgemeinde und Stadt” durch Region zu ersetzen. Man erweitere damit den ursprünglichen Ansatz nur und mache ein bewusste Geste in Richtung der anderen Dörfer im Schwarzatal. Wohl auch deswegen, weil die Zustimmung aus Oberweißbach zu dieser Idee offenbar wurde, gaben Michael Gebhardt und Jürgen Kräupner ihren Widerstand auf und auch an vielen weiteren Stellen in der Satzung wurde die bisher scharf abgrenzende durch die integrierende Formulierung ersetzt. Das Katzhütter Gemeinderatsmitglied Michael Zimmer, dass noch am Abend Kenntnis von dieser Wendung erhielt kommentierte leicht ironisch: “Na, dann hat der Auftritt offenbar doch etwa gebracht. Er wertete den Ausgang als Hoffnungsschimmer.