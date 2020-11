Thüringer Bergbahn wird besser verstanden

Auch eine Woche nach dem Bekanntwerden der geplanten Umfirmierung der Bergbahn im Schwarzatal zur Thüringern Bergbahn reißt die Kritik an der Eigentümer- und Betreibergesellschaft Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (OBS) für dieses Vorhaben nicht ab. Zwar gibt es vornehmlich aus dem touristischen Bereich auch Zustimmung, in Leserbriefen aber auch in sozialen Netzwerken wird das Vorhaben jedoch überwiegend abgelehnt.

In den Meinungsäußerungen wird etwa darauf verwiesen, dass weltweit touristische Attraktionen nach den jeweiligen Orten in der Nähe benannt würden und ein bewusstes Weglassen eher zu Irritationen denn zu Magnetwirkungen führen könne. So verscherze man sich vor allem Wiedererkennungseffekte. Die OBS verteidigt ihren Kurs mit einem längeren Beitrag auf ihrer Webseite, die inzwischen nur noch unter thueringerbergbahn.com erreichbar ist. Ein Aufruf des früheren Domain-Namens wird umgeleitet. Bei Google Maps, einem der wichtigsten touristischen Suchbereiche ist der Eintrag noch nicht geändert.

In der Argumentation wird auf die Möglichkeiten eingegangen, den mittelfristig sinkenden Fahrgastzahlen etwas entgegenzusetzen: „Unsere Stellschrauben sind überschaubar – die Erhöhung der überregionalen Relevanz bietet das größte Potenzial. Die Bergbahn hat die Alleinstellung, die es für überregionale Bedeutung braucht, das wird jedoch im Namen „Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn“ nicht deutlich. … Unser jetziger Name ist jedoch zu lang, für überregionale Gäste schwer/ nicht verortbar, zu komplex und vor allem schlecht merkbar. Diese Erkenntnis ist sehr schmerzlich, aber was sich schlecht merken lässt, kann nicht weiterempfohlen bzw. weitererzählt werden.“

Daher werde man künftig in der Kundenkommunikation mit dem Namen „Thüringer Bergbahn“ arbeiten, heißt es weiter. Dieser Name sei kompakt und unkompliziert aussprechbar, lasse sich somit leicht merken; die Verortung sei unkompliziert möglich bei Urlaubern aus anderen Regionen Deutschlands; er unterstreiche, dass man die einzige Bergbahn in Thüringen ist; reihe sich in bekannte Marken ein wie Thüringer Bratwurst, Thüringer Klöße und Thüringer Wald.

Was es allerdings auch auf der neuen Webseite noch gibt, sind Souvenir-Artikel mit dem auslaufenden Markennamen. Für Bergbahnkönigin (Sylvia Potreck) und Humoristin Herta von der Bergbahn (Ina Minkmar-Hennig) ändert sich hingegen nichts. Ihre Markennamen waren noch nie mit der ursprünglich namensgebenden Stadt Oberweißbach (seit 2019 aufgegangen in der Landgemeinde Stadt Schwarzatal) verbunden.