Bleicherode. Schon wieder haben Unbekannte eine Parole am Büro der Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) in Bleicherode im Landkreis Nordhausen hinterlassen.

Das Wahlkreisbüro von Landtagspräsidentin Birgit Pommer in Bleicherode ist erneut Ziel von Schmierereien geworden. Bereits in der vergangenen Woche hatten Mitarbeiter des Büros mehrere verfassungsfeindliche Symbole und eine Parole an den Schaufenstern des Wahlkreisbüros festgestellt.

Am Dienstag gab die Polizei bekannt, dass im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen erneut Schriftzüge an der Fensterscheibe des Büros angebracht worden. Der Schriftzug richtete sich gegen die Polizei. Den genauen Wortlaut gab die Polizei jedoch nicht bekannt. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Polizeisprecher sagte, er gehe davon aus, dass auch in diesem Fall der Staatsschutz die Ermittlungen weiter übernehmen werde. Allein dadurch, dass ein Parteibüro betroffen sei, werde von einem politischen Hintergrund der Tat ausgegangen, heißt es in einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur.

