Nordhausen. Lehrer und Schüler einer Regelschule in Nordhausen wollen helfen und organisieren gemeinsam ein Hallenfußballturnier. Was das Event so besonders macht und wo es wann stattfinden wird.

Als die Nachricht von Mikas Krankheit eintraf, erschütterte das die ganze Schule. Mika Gropp ist 15-jährige Nordhäuser, der nicht nur ein talentierter Fußball- und Volleyballspieler, sondern überhaupt sehr sportbegeistert ist. Doch vor kurzem wurde bei ihm Leukämie diagnostiziert, und seitdem kämpft er tapfer gegen die Krankheit an. Derzeit befindet er sich im Krankenhaus in Göttingen, wo er auf eine Stammzellspende hofft, die sein Leben retten könnte.

Um gemeinsam ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung zu setzen, gibt es am 19. April zugunsten des 15-Jährigen ein Hallenfußball-Benefizturnier. Unter dem bewegenden Motto „Mika - You´ll Never Walk Alone“ wird dieses ganz besondere Ereignis in der Wiedigsburghalle Nordhausen stattfinden und nicht nur Fußballbegeisterte versammeln.

Typisierung während des Turniers geplant

Die Idee für dieses bewegende Event entstand bei den Lehrern und Schülern der Regelschule „Am Förstemannweg“, die Mika aktuell als Schüler der 10. Klasse besucht. Kirsten Schulze, die Schulleiterin, berichtet: „Wir waren schockiert und wussten sofort, dass wir helfen wollen - und zwar mit dem starken Netzwerk, das wir als Schulgemeinschaft haben“, sagt sie. Gemeinsam mit Christoph Keil, dem Fachberater Sport für schulsportliche Wettbewerbe, wurde die Idee für das Benefizturnier konzipiert. „Es ist ein starkes Zeichen im Jahr des Schulsports, in dem wir gemeinsam etwas Gutes tun können. Wer am Ende sportlich gewinnt, spielt eine untergeordnete Rolle. Wir wollen einfach nur Mika helfen“, erklärte Keil.

Die Unterstützung seiner Schulfamilie und der breiteren Gemeinschaft ist für Mika und seine Familie von unschätzbarem Wert. Geplant ist auch, während des Benefizturniers Typisierungen durchzuführen, um potenzielle Stammzellspender zu finden.

Bereits ab 16 Uhr wird die Halle mit Leben erfüllt sein, wenn ein besonderes Schulturnier startet, bei dem Lehrer und Schüler Seite an Seite für den guten Zweck kämpfen. Dieses vorab stattfindende Turnier bietet nicht nur sportliche Spannung, sondern auch die Möglichkeit, die Verbundenheit und Hilfsbereitschaft der Nordhäuser Gemeinschaft zu zeigen.

Die beiden siegreichen Mannschaften des Schulturniers haben das große Privileg, sich für das Hauptevent zu qualifizieren - das Benefizturnier für Mika Gropp, welches um 18 Uhr beginnt. Eine Vielzahl von Teams hat ihre Unterstützung zugesagt, darunter renommierte Namen wie Wacker Nordhausen und die Sportmannschaften vom SVC Nordhausen und dem Nordhäuser SV. Selbst ein Promi-Sponsoren-Team wird erwartet, um das Event zu unterstützen und für beste Unterhaltung zu sorgen. Angefragt ist auch ein Team bekannter ehemaliger Wintersportler, was diesem Event noch einen besonderen Anstrich des Zusammenhalts geben würde.

Trikots bekannter Fußballgrößen bei Tombola

Eine weitere Attraktion dieses Benefizturniers ist zweifellos die Tombola, die während des Turniers stattfinden wird. Hier haben die Teilnehmer und natürlich alle Zuschauer die Chance, neben zahlreichen anderen Preisen und Gutscheinen auch hochwertige Trikots von Hoffenheim, Freiburg, Erfurt, Jena und bekannten Fußballgrößen wie beispielsweise Serge Gnabry und Kai Havertz mit Originalunterschrift zu gewinnen. Bereits am Wochenende wurden Lose bei den Heimspielen von Wacker 90 Nordhausen und dem Nordhäuser SV verkauft. Eine Summe von 1001,80 Euro wurde dabei gespendet. Aber das war erst der Startschuss.

Die Planung und Organisation dieser bewegenden Veranstaltung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren der Nordhäuser Gemeinschaft. In einer großen Gesprächsrunde, an der unter anderem der Kreissportbund Nordhausen, Wacker 90 Nordhausen, SVC Nordhausen, die Förstemannschule sowie das Humboldt- und Herder-Gymnasium Nordhausen teilnahmen, wurden die Details ausgearbeitet.

Als Ausrichter des Events übernimmt der Kreissportbund Nordhausen die Verantwortung. Patrick Börsch, Vertreter des Kreissportbunds, erklärt die persönliche Motivation hinter dem Engagement: „Das Event unterstützen wir sehr gern, da mein Sohn mit Mika zusammengespielt hat. Es berührt uns alle zutiefst.“

„Das Benefizspiel für Mika Gropp ist nicht nur eine sportliche Veranstaltung, sondern auch ein starkes Zeichen der Solidarität und Menschlichkeit in der Nordhäuser Gemeinschaft. Es zeigt, dass in schweren Zeiten Menschen zusammenkommen, um einander zu unterstützen und Hoffnung zu geben“ so Christoph Keil.

