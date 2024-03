Nordhausen. Die Traditionsbrennerei Nordhausen startet in die Open-Air-Saison. Selbst das Aprilwetter im März lässt den Besucherstrom nicht versiegen.

Auch wenn das Wetter nicht richtig mitspielte und sich eher wie im April zeigte, hält es die Besucher nicht ab, in die Traditionsbrennerei Nordhausen zu strömen. Denn das Team des Kornmuseums hatte zum Ostermarkt und damit zur Eröffnung der Open-Air-Saison eingeladen. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgen die Beertipplers aus Halle und verschiedene Stände luden zum Schauen oder Kaufen ein.

Für die Saison unter freiem Himmel hält die Traditionsbrennerei in diesem Jahr noch (mindestens) zwei Premieren bereit. So findet am 25. Mai ein Wein- und Sektfest mit dem Rosarium Sangerhausen sowie vom 27. bis 28. Juli ein Fuchsien-, Stauden- und Rosenmarkt statt.

