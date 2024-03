Nordhausen. Ein positives Beispiel für unermüdlichen Einsatz im ehrenamtlichen Engagement aus dem Kreis Nordhausen. Dieser gute Ruf ist sogar in Sachsen angekommen.

Für seine hervorragende Frauenarbeit ist der Neustädter Golfpark gewürdigt worden, berichtet Vereinspräsident Andreas Meyer. Beim diesjährigen Verbandstag des Golfverbandes von Sachsen und Thüringen in Dresden lobte die Frauenwartin Christina Zins in ihrem Jahresbericht die Arbeit im Südharz unter der Leitung von Waltraut Hebestreit, die „mit ihrem unermüdlichen Einsatz, ihrem ehrenamtlichen Engagement federführend für diesen Erfolg in Neustadt verantwortlich ist“.

„Wir freuen uns und sind dankbar, dass man die ehrenamtliche Arbeit unserer Red Ladys auch beim Golfverband anerkennt“, unterstreicht Andreas Meyer. Der Golfpark zeichnete Waltraut Hebestreit bereits im Dezember 2023 mit dem Ehrenpokal des Vereins aus.

