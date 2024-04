Obwohl kein Wasser in Sicht ist, sehnte sich dieses Dorf im Landkreis Nordhausen nach einem Schiff. Was dahintersteckt und was es dort noch alles Interessantes zu entdecken gibt.

Um eine sehenswerte Attraktion reicher ist Urbachs Kirchgarten. Seit Neuestem ankert ebenda ein Schiff, sehr zur Freude nicht nur der Kinder. Denn passenderweise ist es eine Arche.

„Viele fleißige Hände waren nötig, für den Bau unserer Urbacher Arche“, berichtet eine strahlende Kirstin Volkmann vom Gemeindekirchenrat. Selbstverständlich musste sie gleich nach der Fertigstellung Probe sitzen.

Rund um sie herum blüht und lebt es bereits frühlingshaft im Schöpfungsgarten. Gerade zogen auch die großen Spieltische, die im vergangenen Jahr gefertigt wurden, wieder an ihren sonnigen Platz. „Dank der Team für Fortbildung, Information und Beratung GmbH (FIB) aus Nordhausen und großartiger Unterstützung durch das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben sowie dem Nordhäuser Landratsamt verschönert nun auch die lang herbeigesehnte neue Arche den Schöpfungsgarten“, berichtet Kirstin Volkmann. „Unsere Kirchengemeinde und auch die Gemeinde Urbach arbeiten in vielfältigsten Projekten sehr gern mit unseren lokalen Bildungsträgern und Programmen im Landkreis und der Stadt Nordhausen zusammen“, ergänzt Bürgermeister Markus Volkmann (CDU).

Ein riesiges Mensch-ärge-dich-nicht-Spiel gibt es ebenso in Urbach. © Regina Englert

„Unsere kleine Oase lädt alle Interessierten sehr herzlich ein, vorbeizukommen, sich über das Projekt Schöpfungs-Kirchgarten zu informieren, gemeinsam Zeit bei guten Gesprächen zu verbringen oder auf der XXL-Hollywood-Schaukel, dem Vogelgezwitscher lauschend, den Abend ausklingen zu lassen. Und wer es spannender mag, kann sich an den übergroßen Brettspielen ausprobieren“, sagt Kirstin Volkmann und zählt Halma und „Mensch ärgere dich nicht“ als mögliche Varianten auf.

Zudem sei ganz aufmerksamen Gästen ans Herz gelegt, einmal gen Himmel zu schauen. „In schwindelerregender Höhe haben es sich derzeit unsere Turmfalken wieder gemütlich gemacht“, verrät Volkmann.

Rockband Karussell kommt wieder

Obendrein hat sie einen Tipp für Konzertgänger. Am 21. Juni kommt die Kultband Karussell erneut zu einem Konzert in Urbachs St.-Johannis-Kirche. Der Erlös der Veranstaltung werde bei der dringend notwendigen Sanierung des Kirchturms helfen. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr.

Tickets sind im Internet unter shop.swenundmarc.de oder per E-Mail unter musikkirche-urbach@gmx.de erhältlich.

