Nordhausen. Interessante Nachrichten vom Energiemobil der Verbraucherberatung bis hin zu mehr Geld für Brandschutzerzieher bietet diese Übersicht.

Kostenlose Energieberatung am Infomobil

Das Gebäude-Energie-Gesetz legt neue energetische Anforderungen an beheizte und klimatisierte Gebäude fest. Doch was bedeutet das für mein Haus? Kommt nur noch eine Wärmepumpe infrage? Wie kann ich Solarenergie nutzen? Diese und weitere Fragen beantwortet die Verbraucherzentrale am Montag, dem 22. April, in Nordhausen. Ihr Infomobil steht von 9 bis 15 Uhr auf dem Bahnhofsplatz. Ratsuchende können vorab telefonisch unter 0361 / 555140 einen festen Termin im Infomobil vereinbaren. Die Beratung ist kostenlos.

Anmelden für Schuleingangsuntersuchung

Es waren noch nicht alle Kinder, die dieses Jahr in die Schule kommen, bei der erforderlichen Schuleingangsuntersuchung. Das Gesundheitsamt des Landkreises Nordhausen bittet deshalb alle Eltern, die mit ihrem künftigen Erstklässler noch nicht bei der Einschulungsuntersuchung waren, jetzt einen Termin zu buchen. Das geht online unter landkreis-nordhausen.de/einschulung oder telefonisch unter der Nummer 03631 / 911 91 19. Freie Termine sind nach Auskunft von Kreissprecherin Nicole Mattern bis zum 30. Mai verfügbar.

Stadtgeschichte in Bild und Ton erleben

Die beliebte Veranstaltungsreihe mit alten Fotografien, Filmen, Geschichten und Erzählungen rund um Bleicherode sowie den Orten der Landgemeinde geht in die nächste Runde. Im Mittelpunkt am Mittwoch, dem 24. April, stehen historische Bauen und Orte in der Stadt und den Dörfern der Landgemeinde Bleicherode. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr in der Hauptstraße 115 in Bleicherode.

Fachtagung zur Suchthilfe in Nordhausen

„Schreckgespenst Rückfall“ heißt das Thema des Fachtages, der am 29. Mai durch das Suchthilfezentrum der Diakonie Nordhausen in der Herzschlagkirche stattfindet. Nach der Begrüßung um 9 Uhr werden Patienten vom Therapiehof Sotterhausen um 9.15 Uhr den Einstieg in den Fachtag gestalten. Ab 19.30 Uhr wird Johannes Lindenmeyer ein Referat zum Thema halten, zu dem er intensiv geforscht, Bücher verfasst und Interventionsstrategien entwickelt hat. Anschließend gibt es eine Diskussionsrunde.

Büchermarkt vor St. Blasii

Der nächste Büchermarkt auf dem Blasiikirchplatz in Nordhausen wird vorbereitet. Dieser ist für Samstag, dem 4. Mai, geplant. Bücher können bis zum 2. Mai ins Blasii-Pfarrhaus gebracht werden, informierte Frank Tuschy, Gemeindepädagoge im Kinder-Kirchen-Laden.

Trauerseminar startet im Mai

Anfang nächsten Monats startet der Verein TrauerWelten sein nächstes Trauerseminar in Nordhausen. Dieses findet bis Ende Juni im Drei-Wochen-Rhythmus statt, jeweils donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr. Tobias Titualer ermutigt die Teilnehmer, Trauergefühlen wie Wut, Orientierungslosigkeit, Niedergeschlagenheit oder auch Neid Raum, Zeit und Ausdruck zu geben, um so allmählich wieder eine Lebensperspektive zu bekommen. Das Angebot ist kostenlos. Anmelden sollte man sich telefonisch unter 03631 / 97 38 10.

Buntes Sommerprogramm im Park Hohenrode

Für den Sommer hält der Park Hohenrode einiges an Veranstaltungen parat. So wird beispielsweise am 16. Juni in Hohenrode ab 10 Uhr wieder der Tag der offenen Gärten eröffnet. Vor und im Kutscherhaus erwartet die Besucher ein Picknick, am Nachmittag gibt es von 14 bis 17 Uhr im Park dendrologische Führungen vom Fachmann und auch das Café öffnet seine Türen. Das Thüringer Polizeiorchester wird am 23 Juni ab 16 Uhr zu einem musikalischen Sommernachmittag begrüßt. Gespielt wird für den guten Zweck. Mitte August folgt die Wiederaufnahme einer beliebten Tradition: das Diner en blanc kehrt in den Park zurück. Ab 17 Uhr wird wieder ganz in weiß gespeist und gefeiert.

Vogelstimmenwanderung zur Großen Harzhöhe

Festes Schuhwerk, Rücksackverpflegung und witterungsangepasste Kleidung werden für eine Vogelstimmenwanderung zur Großen Harzhöhe durch das Biosphärenreservats Karstlandschaft Südharz empfohlen. Treffpunkt der sechsstündigen Tour über 4 Kilometer am 27. April ist 6 Uhr die Herrmannsacker Straße in Breitenstein, vor dem Busunternehmen Desel.

Teurer Datenschutz

Die Leistungen des Datenschutzbeauftragten für die Stadt Nordhausen kostet diese 9600 Euro im laufenden Jahr. Die Aufgabe wurde extern vergeben, weil innerhalb der Verwaltung niemand über die nötige Fachkunde verfüge, erklärte Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) auf eine Anfrage von CDU-Stadtratsfraktionschef Steffen Iffland. Der Vertrag sei bis Jahresende befristet. Bewähre sich diese Bestellung, solle die Leistung auch künftig extern vergeben werden.

Brandschutzerzieher bekommen Geld

Der Landkreis Nordhausen würdigt das Engagement in Sachen Brandschutzerziehung in finanzieller Hinsicht. Ehrenamtliche Feuerwehrleute erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung von 17 Euro pro Stunde. Das legt eine Satzung seit wenigen Tagen fest. „Wir honorieren damit, was die Feuerwehrleute in ihrer Freizeit für die Gesellschaft erbringen“, sagt Kreisbrandinspektor Daniel Kunze. Er erinnert daran, dass oft auch einige Vorbereitungszeit nötig sei und die Feuerwehrleute oft auch ihren privaten Laptop nutzen.

