Harz. Für ein spätes Gastspiel sorgt aktuell der Winter auf dem Brocken im Harz. Wie schön verschneit es dort momentan aussieht und was der Deutsche Wetterdienst für Dienstag vorhersagt.

Über eine winterliche Landschaft konnten sich am vergangenen Wochenende Besucher des Brockens freuen. Eine Kaltwetterfront brachte in den höheren Lagen des Harzer viel Schnee mit und sorgte so für ein spätes Gastspiel des Winters. Verantwortlich für das Winterwetter ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein Tief namens „Annina“, das über Polen liege und kalte Luft nach Deutschland bringt.

Der Blick vom Brocken auf den schneebedeckten Wurmberg in Niedersachsen. © DPA Images | Matthias Bein

Die Woche startet mit Wolken und einer Mischung aus Regen und Schnee in Sachsen-Anhalt. Tagsüber fallen vereinzelte Schnee-, Regen- und Graupelschauer, wie der DWD am Montag mitteilt. Oberhalb von 600 Metern gibt es Schneeschauer, dort kann es den Meteorologen zufolge glatt werden. Die Höchstwerte liegen bei 6 bis 8 Grad Celsius, im Harz bei 1 bis 6 Grad Celsius.

Mondlicht scheint am Samstagabend durch eine Wolkendecke auf dem Brocken. © DPA Images | Matthias Bein

In der Nacht zum Dienstag friert es bei kalten -1 bis -5 Grad Celsius, im Bergland bis -7 Grad Celsius. Der Dienstag beginnt heiter, später ziehen Wolken auf. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen steigen im Vergleich zu den Vortagen auf etwas wärmere 8 bis 12 Grad, im Harz auf 3 bis 7 Grad.

Schneebedeckte Fichten säumen derzeit die Brockenstraße. © DPA Images | Matthias Bein

dpa