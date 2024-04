Nordhausen. Polnischer Partner-Landkreis hat ein besonderes Geschenk für den Kreis Nordhausen. Traktor soll künftig durch das Harzer Hexenreich tuckern.

Im Harzer Hexenreich soll zukünftig ein besonderes Fahrzeug aus Gostyń unterwegs sein, kündigt Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamtes, an. In Nordhausens polnischem Partner-Landkreis ist in einer kleinen Manufaktur ein Lanz-Traktor gebaut worden. Der in einem auffälligen Orange gestaltete Trecker ist mit 8 PS ausgestattet und soll mit seinen typischen Geräuschen durchs Harzer Hexenreich tuckern.

Der Unternehmer Maceij Peda, der den Lanz-Traktor-Nachbau hergestellt hat, brachte das Fahrzeug persönlich nach Nordhausen. Robert Marcinkowski, der Landrat aus Gostyń, freute sich bei der Übergabe in Nordhausen über diesen weiteren Baustein der Partnerschaft der beiden Landkreise Gostyń und Nordhausen. „Jetzt arbeiten wir nicht nur in den Verwaltungen und im Bereich Schule und Ausbildung zusammen, sondern es entwickelt sich auch eine wirtschaftliche Kooperation“, meint Robert Marcinkowski. Gunnar Reuter, Geschäftsführer der Harzer-Hexenreich-Gesellschaft, zeigte sich bei einer ersten Probefahrt begeistert von der Qualität des neu gebauten Lanz. „Der historische Nachbau hat viel Charme und wird im Hexenreich auf jeden Fall ein Hingucker sein“, ist Gunnar Reuter sicher.

red