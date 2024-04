Nordhausen. Das Gremium traf in seiner Sitzung wichtige Entscheidungen, etwa für den Park Hohenrode, den Kinderzirkus Zappelini oder die Schützenkompanie.

Stadt unterstützt Pflege von Park Hohenrode

Einen 35.000-Euro-Zuschuss gewährt die Stadt auch in diesem Jahr dem Förderverein von Park Hohenrode zur Pflege desselben. Es geht ums Wässern der Bäume, die Rasenmahd, den Baumschnitt sowie um Nachpflanzungen. Dafür nutzt der Verein teils Fachfirmen. Bezahlt werden muss nicht zuletzt ein Anleiter für geförderte Maßnahmen. Letztlich fallen so 75.000 bis 85.000 Euro Kosten pro Jahr an.

Schützenkompanie kann Vereinshaus sanieren

Das Dach ihres Vereinshauses will die Nordhäuser Schützenkompanie in diesem Jahr sanieren. Das kostet rund 54.000 Euro. Der Stadtrat bewilligte nun eine städtische Finanzspritze in Höhe von 18.800 Euro. Diese Summe war im Zuge des Haushaltsdebatte in den diesjährigen Etat eingestellt worden, erklärte Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) auf Nachfrage von Grünen-Fraktionschefin Sylvia Spehr.

Geld für Übungsleiter in Sportvereinen

In den 57 Nordhäuser Sportvereinen sind rund 6503 Mitglieder organisiert. Dazu zählen etwa 2000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die von Übungsleitern trainiert werden. Um das ehrenamtliche Engagement letzterer zu würdigen, zahlt die Stadt dem Kreissportbund in diesem Jahr 20.000 Euro.

Weg für Straßensanierung ist frei

Was im Hauptausschuss Ende Dezember missglückte, gelang nun im Stadtrat: Das Gremium beseitigte die letzte Hürde für die Sanierung der Lützowstraße an der Evangelischen Grundschule in Krimderode. Die Bauarbeiten erledigt das Unternehmen Kemna Bau aus Harztor. Dieses hatte mit rund einer Million Euro das günstigste Angebot abgegeben. Die Stadt trägt rund 534.000 Euro der Gesamtkosten, außerdem beteiligen sich der Wasserverband und die Evangelische Schulstiftung Mitteldeutschland.

Mehr Geld für Wahlhelfer

Nun ist es beschlossene Sache: Die Stadt Nordhausen zahlt Wahlhelfern statt bislang 45 nun 65 Euro. Für die Wahlvorsteher gibt es wie bislang zehn Euro zusätzlich. Beschäftigte der Stadtverwaltung bekommen fortan 40 statt bislang 25 Euro pro Wahltag für das Ehrenamt. Zudem haben sie einen Anspruch auf Stundenausgleich.

Weihnachtsmarkt in der Bahnhofstraße

Das Areal rund um die Bahnhofstraße soll zur Weihnachtszeit belebt werden. Dieses Ziel hat sich die Stadtverwaltung gesetzt und deshalb die Flächen neu in die Marktsatzung aufgenommen. So könne - auch bei Anmeldung durch fremde Veranstalter - die Gestaltung des dortigen Weihnachtsmarkts, „konzeptioniert“ werden, heißt es in einer Beschlussvorlage, die der Stadtrat absegnete. Konkret gehe es um ein „einheitliches Bild von weihnachtlich geschmückten Holzhütten“ und ein „einheitliches Pfandsystem mit Mehrweggläsern“. Auch müsse das Angebot fortan einem „vorweihnachtlichen Charakter“ entsprechen.

Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit

Mit 40.000 Euro unterstützt die Stadt in diesem Jahr die Jugendkunstschule. Gleiche Summe geht an den Kinder- und Jugendzirkus „Zappelini“. Diesen Förderungen stimmte der Stadtrat ebenso zu wie einem 16.500-Euro-Zuschuss für den Kinder-Kirchen-Laden an St. Blasii.

Grünes Licht für Nahverkehrsplan

Wie der Öffentliche Nahverkehr der Zukunft im Südharz aussehen soll, beschreibt der neue Nahverkehrsplan. Das von externen Experten erarbeitete Papier wurde am Mittwoch vom Stadtrat mit großer Mehrheit abgesegnet - so wie tags zuvor schon vom Kreistag.

Mehr Themen aus dem Landkreis Nordhausen:

kmü