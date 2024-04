Ellrich. Louis Illiger und Sebastian Hartmann liefern sich im Ellricher Stadtwald ein imposantes Duell im Hauptlauf über 10,3 Kilometer. Einen Heimsieg gibt es bei den Frauen.

Der Tag beginnt zeitig. Sebastian Hartmann hat Frühschicht. Er ist Altenpfleger in Nordhausen. Trotzdem eilt der 39-Jährige am Nachmittag nach Ellrich. Er mag diesen Stadtwaldlauf, möchte ihn keineswegs verpassen. Als Gesamtsieger des vorjährigen 5,3-Kilometer-Rennens hat er sich diesmal die 10,3-Kilometer-Strecke vorgenommen. Er schafft es pünktlich, hat vor dem Start noch genügend Zeit, sich am Schwanenteich warmzulaufen.

Nur 30 Meter entfernt legt Louis Illiger seine Trainingsjacke ab. Er ist der Titelverteidiger. „Ich fühl mich gut“, blickt der 18-Jährige den anspruchsvollen 10,3 Kilometern sehr optimistisch entgegen. Sein Gesamtsieg über sechs Kilometer beim Kyffhäuser-Berglauf ist erst zwei Wochen her. Die Form stimmt.

Louis trumpft am Berg auf, Sebastian greift talwärts an

Sebastian startet nicht optimal. Der Hesseröder gerät anfangs zweimal ins Straucheln. Aber er fängt sich, findet sein Tempo. Doch Louis ist schneller am Berg. Zwischen Pfaffenborn und Kaiserblick erkämpft er sich einen deutlichen Vorsprung. Sebastian verliert ihn zunächst aus den Augen.

Die Bergab-Passagen sind knifflig. Feuchte Stellen mahnen zur Vorsicht. Sebastian kommt bestens zurecht, kann den Rückstand verkürzen. Unten auf dem Radweg erblickt er Louis vor sich. Sein Kampfgeist wächst.

Louis schaut zurück und spürt, dass sein Verfolger näher kommt. „Da habe ich noch mal Gas gegeben“, erzählt er später. Er will es am Ende nicht auf den Schlusssprint ankommen lassen. Der Hörninger hat noch genügend Kraftreserven. Als Erster überquert er die Ziellinie nach 40:50 Minuten. Er bleibt 14 Sekunden vor Sebastian Hartmann. Den Nordhäuser Dreifach-Triumph macht der 52-jährige Martin Höpker perfekt.

Bei den Frauen feiert die Ellricherin Alina Lehmann (18) über 10,3 Kilometer einen Heimsieg. Sie gewinnt vor Silvia Schäfer (54) aus Niedersachswerfen und Angelika Adam (34) aus Sondershausen.

Die beste Frau über 10,3 Kilometer ist Alina Lehmann (Bildmitte) aus Ellrich. Die 18-Jährige gewinnt vor Silvia Schäfer (links) aus Niedersachswerfen und Angelika Adam aus Sondershausen. © Funke-Medien | Jens Feuerriegel

Die schnellste Frau über 5,3 km ist die Blankenburgerin Sylke Piatkowski (45). Auf den weiteren Plätzen folgen drei Nordhäuserinnen, die nach einem spektakulären Finish zeitgleich ins Ziel spurten. Mia Sophie Reinhardt (15) wird Zweite vor Adele Szumodalsky (13) und Lea Festa (10).

Der Sondershäuser Lukas Günther (Bildmitte) triumphiert über 5,3 Kilometer vor den beiden Nordhäusern Tom Hirschelmann (links) und Timon Rotter. © Funke-Medien | Jens Feuerriegel

Den 5,3-km-Gesamtsieg sichert sich Lukas Günther (18) sehr souverän mit einem Vorsprung von mehr als zwei Minuten. „Die Strecke ist super, das Wetter passt, und mit meiner Leistung bin ich auch sehr zufrieden“, freut sich der Sondershäuser über seinen erstmaligen Erfolg in Ellrich. Mit seinem zweiten Platz lässt der Nordhäuser Tom Hirschelmann (16) aufhorchen. Der Nordhäuser Timon Rotter (17) erkämpft sich den dritten Rang.

Die organisatorischen Leistungen sind den sportlichen ebenbürtig. Die Truppe um Laufchef Fabian Karnstedt hat erstklassige Arbeit geleistet – auch dank der Kooperation mit der örtlichen Regelschule. Die Backkünste der Frauen vom Sportverein sind das Sahnehäubchen des Lauftages, der ohne die Sülzhayner Feuerwehr und Rettungssanitäter des DRK nicht durchführbar wäre.

Und das Echo der Teilnehmer? 229 Freizeitläufer stehen in den Ergebnislisten. Für den Stadtwaldlauf ist das schon eine gute Zahl.

