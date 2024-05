Nordhausen. Gerade im Frühjahr muss man verstärkt mit Tieren rechnen, die Straßen überqueren. Welche Tiere ihren Ausflug aus dem Wald im Südharz nun mit dem Leben bezahlen mussten.

Auf der Bundesstraße, zwischen Nordhausen und Niedersachswerfen, kollidierte in der Nacht zum Samstag, gegen 4 Uhr, ein Lastwagen mit zwei Wildschweinen. Die Tiere rannten kurz nach dem Ortsausgang Nordhausen plötzlich auf die Fahrbahn, sodass es in der Folge zum Zusammenstoß kam. Die Schweine verendeten vor Ort. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

red