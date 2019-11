Kommentar: Verpuffter Geldsegen

Ein bisschen war es wie Weihnachten im Frühling: Im Mai verkündete die Bundesregierung, 5,5 Milliarden Euro in den Digitalpakt Schule zu stecken, etwa 125.000 Euro für jede Schule. Seither wurde an jeder einzelnen Bildungsstätte an einem Konzept zur Umsetzung gefeilt, so auch in Gräfenthal. Nun ist es fertig, indes: Am schnellen Internet mangelt es weiterhin. Zuweilen kann die Schulleiterin kaum eine Mail öffnen.

Nichts gegen die digitale Zukunft, auch und gerade an den Schulen. Doch wenn es um Erfolg und Wohlfühlen der Schüler geht, zählen eben auch die vermeintlich einfachen Dinge: Dass Fenster und Türen dicht halten, Heizung und Lüftung arbeiten, die Toiletten keine Zumutung sind. So notwendig digitale Investitionen sind, so fragwürdig wirken sie, wenn das Geld des Landkreises nicht einmal zur bloßen Werterhaltung reicht. Zumal dann, wenn Planer in der Kreisverwaltung damit gebunden werden, dem nächsten Lieblingsprojekt von Bund und Land den Weg zu den Schulen zu bahnen, dafür aber die Betreuung längst überfälliger Sanierungen liegen bleiben muss. Denn mit nur noch vier Hochbau-Planern ist das Landratsamt nicht einmal annähernd gewappnet, die vielen anstehenden Ausschreibungen und Projekte zeitnah zu erledigen, da sie auch kleine Vorhaben betreuen müssen, die für externe Planer in der jetzigen Baukonjunktur zu wenig attraktiv sind. Was zeigt: Bei allem Meckern über zu hohe Kreis- und Schulumlagen – man kann sich auch kaputt sparen.