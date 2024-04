Termine, Veranstaltungen, Personalien und andere Meldungen aus dem Wartburgkreis. Das könnte heute für Sie interessant sein.

Neue Ausstellung im Foyer der Sparkasse: Werke von Susanne Wawra

„Kassensturz. Eine künstlerische Zwischenbilanz“ ist der Titel einer Ausstellung, die am 25. April um 18.30 Uhr im Foyer der Wartburg-Sparkasse in Eisenach eröffnet wird. Zu sehen sind Werke der Künstlerin Susanne Wawra. Die Laudatio zur Eröffnung hält Juliane Döbel vom Vorstand des Vereins Kunstwestthüringer. Die Ausstellung dauert bis 31. Juli.

Susanne Wawra stammt aus Langenhain und hat heute ihr Atelier in Walterhausen. Nach dem Studium in Leipzig arbeitete sie in Dublin, wo sie sich am National College of Art and Design der Malerei widmete. Seitdem ist sie als freie Künstlerin tätig, hatte zahlreiche Ausstellungen – zuletzt im Irish Museum of Modern Art. Nun kehrt sie nach rund 20 Jahren zurück in ihre Thüringer Heimat und will in der Ausstellung einen künstlerischen Kassensturz vornehmen. Alte Collagen wie “Werkraum” von 2016 und “Gefährten” (2018) stehen dabei neben neuen Werken wie „Die festliche Kartoffel“ und “Blau?” von 2024. Erstmalig zu sehen in Eisenach ist auch die Keramikreihe Tagewerk. Bei ihrer Arbeit bedient sich Wawra bei Fotoaufnahmen aus ihrem Familienfundus, auf Flohmärkten und Internetauktionen, die sie dann in einer Collage-Drucktechnik und Ölfarbgesten verarbeitet, bevorzugt auf gemusterter Bettwäsche. red

Nächstes Treffen der Organtransplantierten

Am Montag, 29. April, treffen sich wieder die Organtransplantierten mit ihren Angehörigen im Mehrgenerationshaus in der Bahnhofstraße 6 in Bad Salzungen. Beginn ist um 15 Uhr. Zu dem Treffen sind Menschen, denen Organe transplantiert wurden, und auch Angehörige willkommen. Ansprechpartnerin ist Petra Möcker, Telefon: 0151 / 51688535, E-Mail petra.moecker@freenet.de. red

Neues Angebot für Kinder in der Tropfsteinhöhle Kittelsthal

Geologie zum Anfassen und erleben: Das möchte der Freundeskreis der Tropfsteinhöhle Kittelsthal ab 1. Mai für Kinder und Jugendliche ab 7 Jahre anbieten. Einmal wöchentlich, mittwochs um 16 Uhr, treffen sich dazu alle Interessierten auf dem Gelände der Tropfsteinhöhle. Dabei lernen sie vom Geologen und Höhlenführer Jonathan Harjes Wissenswertes über die Geologie der Region, das Unterscheiden verschiedener Gesteinsarten und über die Geschichte und Geologie der Tropfsteinhöhle. Dabei gibt es laut einer Mitteilung viel zu lernen und zu staunen. Denn zwischen den Hörselbergen und Steinbach kann man eine Milliarde Jahre Erdgeschichte an Gesteinen ablesen.

Der Freundeskreis der Tropfsteinhöhle Kittelsthal wurde 2023 gegründet. Neben der Pflege der Höhle und der Organisation von Veranstaltungen hat er sich auch die Bildung und Jugendarbeit zum Ziel gesetzt. „Die Jungen Höhlenforscher“ ist das erste Angebot, das stattfinden wird. Anmeldung bei Jonathan Harjes unter Telefon: 0160 / 94450973 oder per Mail an hoehlenverein_kittelsthal@web.de. red

Junge Union lädt zu Stammtisch mit örtlichen CDU-Politikern

Zu einem politischen Stammtisch lädt die Junge Union des Wartburgkreises am Freitag, 26. April, 19 Uhr In das „Augustiner Bräu“ in Eisenach. An diesem Abend stehen laut Ankündigung die Eisenacher Landtagskandidatin Ulrike Jary und Oberbürgermeisterkandidat Christoph Ihling (beide CDU) als Ansprechpartner zur Verfügung. „Nutzen Sie die Chance, direkt Fragen zu stellen, mehr über ihre Visionen für die Zukunft Eisenachs zu erfahren und in einen offenen Austausch über wichtige lokale Themen zu treten“, so die Ankündigung. Neben Dialog und Diskussion soll der direkte Kontakt zwischen den Kandidaten und Bürgern gefördert werden. red

Wartburgkreis ist jetzt Mitglied im Trägerverein des Frauenhauses

Der Wartburgkreis ist nun Mitglied im Verein „Frauen helfen Frauen“, dem Träger des Eisenacher Frauenhauses. Wie das Landratsamt mitteilt, ist der Hintergrund für diesen Schritt, dass durch die Rückkreisung der Stadt Eisenach der Kreis die Verantwortung für das Frauenhaus übernommen hat. Dort finden Frauen und ihre Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, Hilfe und geschützte Unterkunft. Der Kreis finanziert das Haus jährlich mit einem festen Betrag.

Damit der Verein die Einrichtung auch künftig tragen und das engagierte Personal seine Arbeit fortsetzen könne, habe man einvernehmlich entschieden, dass der Wartburgkreis als Vorstandsmitglied in den Verein eintritt und ihn damit auch über einen finanziellen Beitrag hinaus unterstützt. Dem hat auch der Kreistag zugestimmt. Vertreten wird der Kreis von seiner Gleichstellungsbeauftragten Petra Lehmann.

Zurzeit saniert der Wartburgkreis das Frauenhaus in Eisenach mit Hilfe von Fördermitteln des Bundes. Er verbessere somit die Lebens- und Beratungsbedingungen für die betroffenen Frauen und Kinder im Frauenhaus. Damit leiste der Kreis zudem einen Beitrag zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, nach der Opfer von häuslicher und sexualisierter Gewalt Schutz und Beratung finden, egal in welcher Lebenslage sie sich befinden.

Landrat Reinhard Krebs würdigte das bisherige Engagement des Vereins und die Leistung der Mitarbeiterinnen des Frauenhauses. Der Verein „Frauen helfen Frauen“ wurde 1991 in Eisenach mit dem Zweck gegründet, von Gewalt betroffenen Frauen und deren Kindern Beratung, Beistand und Unterkunft zu gewähren.

Wer Mitglied im Verein werden oder dessen Arbeit durch Geldspenden unterstützen möchte, kann sich an Petra Lehmann wenden unter Telefon: 03695 / 615108 oder Mail an gleichstellungsbeauftragte@wartburgkreis.de. red

1. Eisenacher Stadtlauf im Zeichen der Schlaganfallerkennung

Zum ersten Mal startet in Eisenach ein Stadtlauf, der im Zeichen der Erkennung von Schlaganfällen liegt. Zu dem Lauf unter dem Titel „Befast“ ruft das St.-Georg-Klinikum am 4. Mai auf. Start ist um 10 Uhr auf dem Eisenacher Marktplatz. Teams von zwei bis vier Personen können sich noch bis 29. April anmelden unter www.stgeorgklinikum.de.

Der Lauf für einen guten Zweck verläuft über vier Kilometer durch die Altstadt, vorbei an Luther- und Bachhaus zur Reuter Villa, von dort durch das Helltal zur ehemaligen Eselstation unter der Wartburg und über den Schlossberg zurück zum Markt. Eine zweite Strecke führt mit einem Kilometer Länge durch die Innenstadt und ist für Rollstuhlfahrer geeignet.

Zahlreiche Sponsoren unterstützen den Lauf. Die Teilnahme kostet überdies pro Team 15 Euro. Neben Preisen für die schnellsten Teams geht der Erlös an ein gemeinnütziges lokales Projekt, das sich mit dem Thema Schlaganfall befasst. Die Siegerehrung mit symbolischer Spendenscheckübergabe findet am 4. Mai um 13.30 Uhr auf dem Marktplatz statt. Dort gibt es auch Stände zum Thema Schlaganfall mit Infos über die Anzeichen eines solchen Anfalls, das eigene Risiko und Wege zur Minimierung.

Der Zeitplan: Ab 10 Uhr Registrierung, 11.30 Uhr Warmup vor der Bühne, 11.45 Uhr und 12 Uhr Start der beiden Strecken, 13.30 Uhr Siegerehrung. Parallel findet dort der „Aktionstag für gelebte Inklusion im Wartburgkreis“ mit einem bunten Bühnenprogramm und vielfältigen Mitmachangeboten statt.

Hintergrund: Bei einem Schlaganfall zählt jede Sekunde, um bleibende Schäden im Gehirn zu verhindern. Gleichgewichts-, Seh- und Sprachstörungen sowie Gesichts- und Armlähmung sind Anzeichen, die schnelles Handeln erfordern. Die Schlaganfallabteilung (Stroke Unit) am St.-Georg-Klinikum weiß, dass es in Eisenach und Umgebung häufiger vorkommt, dass betroffene Patienten nicht sofort in die Notaufnahme kommen oder den Rettungsdienst alarmieren. red

Johanna Summer im Hotel Hohenhaus zu Gast

Johanna Summer gilt als eines der großen Nachwuchstalente des europäischen Jazz. Am Samstag, 27. April, ist sie um 19 Uhr im Hotel Hohenhaus in Herleshausen-Holzhausen zu Gast. Die Pianistin glänzt laut Ankündigung mit Improvisationen über Werke von Bach bis Ravel und hat mit solchen freien Interpretationen einen ganz eigenen Sound gefunden, so die Ankündigung. red

