Wartburgkreis. Termine, Veranstaltungen, Personalien und andere Meldungen aus der Stadt und dem Wartburgkreis. Das könnte heute für Sie interessant sein.

Sportanlagen in Eisenach werden neu vergeben: Anträge noch bis 31. Mai möglich

Wer zum neuen Schuljahr ab August eine der öffentlichen Eisenacher Sportstätten nutzen will – außer dem Sportbad aquaplex -muss dafür einen Antrag stellen. Die Frist endet laut einer Mitteilung der Stadt am 31. Mai. Vereine, die bereits Sportstätten nutzen, haben den Antrag per Post bekommen. Das Formular ist bei der Stadtverwaltung Eisenach, Fachbereich Infrastruktur, einzureichen. Nicht fristgerecht gestellte Anträge würden nachrangig bearbeitet. Zudem weist die Stadt schon vorab darauf hin, dass „leider nicht alle Wünsche und Anträge nach Sportanlagennutzungen erfüllt werden können“. red

Informationsveranstaltung zum Neubau eines Heizwerks in Eisenach-Nord

Die Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH (evb) wollen An der Ecke Feuerwache/Stregdaer Allee ein neues Fernwärme-Heizkraftwerk bauen. Dazu gibt es eine öffentliche Informationsveranstaltung am Mittwoch, 29. Mai, 17 Uhr im evb-Verwaltungsgebäude, An der Feuerwache 4. Laut einer Mitteilung sind dazu Anwohner, Geschäftspartner und interessierte Bürger eingeladen. Dabei gibt es Informationen zu r Größe des Heizwerks, technische Details zur Wärmeerzeugung und Aussagen zur Wahrung der Interessen der Anwohner. Vorgestellt werden auch der Zeitplan der Baumaßnahme und die Außengestaltung und Gebäudefassade. Fragen und Anregungen seien willkommen. red

Radlerstammtisch trifft sich im Irish Pub

Der ADFC Kreisverband Wartburgkreis lädt zum öffentlichen Radlerstammtisch am Mittwoch, 29. Mai, 19 Uhr im Irish Pub, Goethestraße 25 in Eisenach ein. Die Gesprächsthemen dort sind laut einer Ankündigung vielfältig und gehen vom Radfahren im Alltag bis hin zu Freizeit- und Techniktipps. Eingeladen sind alle, die sich für das Radfahren in Eisenach und im Wartburgkreis interessieren. red

Sommerfest im Neuenhofer Senfkorn-Kindergarten

Alle kleinen und großen „Senfkörner“ laden am Freitag, 31. Mai ab 14.30 Uhr zum Sommerfest in den gleichnamigen Kindergarten in Neuenhof ein. Unter dem Motto „Zirkus – Manege frei“ wird dann gefeiert. Das Programm der Kinder startet um 14.30 Uhr; Kaffee, Kuchen und ein buntes Mitmachangebot für alle Kinder gibt es ab 15 Uhr. Eingeladen sind alle Familien, Freunde und Bekannte des Kindergartens. red

Besondere Atmosphäre: Jazzkonzert in der Clemenskapelle

„Jazz around the world“ ist der Titel eines Konzerts am Samstag, 22. Juni, um 19 Uhr in der Clemenskapelle an der Eisenacher Clemensstraße. Alexander Blume (Piano), Sina Rien (Bass) und Maximilian Blume (Drums, Gesang) gehen auf eine jazzige Weltreise mit Songs aus dem „Great American Songbook“ und eigenen Komposition. Die hat Alexander Blume in Island, Jordanien, Albanien und Litauen geschrieben. Die Clemenskapelle sei für ihn ein ganz besonderer, spiritueller Ort, heißt es in der Ankündigung. Wegen der stark begrenzten Platzzahl empfehlen sich Vorverkauf und Kartenreservierung unter Telefon 03691 / 213416. red

Kabarett Fettnäppchen: Michael Seeboth und Eva Maria Fastenau sind am Freitag, 31. Mai zu Gast in Seebach. © Veranstaltungsbüro Pasold | Kabarett Fettnäppchen

Kabarett Fettnäppchen gastiert im Seebacher Klubhaus

Das Kabarett Fettnäppchen Eva-Maria Fastenau und Michael Seeboth ist am Freitag, 31. Mai, um 20 Uhr im Bürgerzimmer des Klubhauses Seebach zu Gast. Auf dem Programm steht das neue Stück „Verflixt und zugelegt oder: Ich mach mich dünne“. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es in der Gemeindebibliothek, Am Stein 3. Zum Inhalt: Ralf versteht die Welt nicht mehr. Was hat sein Essen mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch zu tun? Für Sigrid sehr viel. Sie bestimmt ab sofort alleine, was auf den Tisch kommt. Es sei denn, Ralf beteiligt sich endlich an der Hausarbeit. Und schon ist der Streit programmiert. Als es statt Bier nur noch Smoothie geben soll, muss einer von Beiden nachgeben. red

Rad-Pilger-Tour zum Katholikentag nach Erfurt

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) des Wartburgkreises lädt zu einer geführten Radtour zum Empfang beim Deutschen Katholikentag in Erfurt am Mittwoch, 29. Mai. Die Radtour ist rund 76 Kilometer lang und führt von Eisenach bis Gotha über die Thüringer Städtekette. Ab Gotha geht es über den Nessetalradweg nach Erfurt zum Domplatz. Es werden rund 400 Höhenmeter überwunden. Start der Tour ist als Teil einer Stern-Rad-Pilger-Fahrt um 8 Uhr an der Kirche im Ortsteil Neuenhof mit einer Morgenandacht. Dann geht es weiter zur katholischen Elisabethkirche in Eisenach. Hier kann man noch in die Radtour einsteigen. Es geht nach einer Erfrischung und dem Segen um 9 Uhr weiter nach Gotha. An der katholischen St. Bonifatius-Kirche gibt es dort geistige und körperliche Stärkung. Um 13.30 Uhr startet der Tross nach Erfurt, wo spätestens um 17 Uhr Ankunft ist zum Pilgerempfang auf dem Domplatz. Hier folgt um 17.30 Uhr die feierliche Eröffnung des Katholikentags. Daran schließt sich der Begrüßungsabend an und in zehn Kirchorten und Plätzen an. Um 22 Uhr wird es auf dem Domplatz den feierlichen Abendsegen geben. Die Rückfahrt kann von Erfurt aus auch per Zug erfolgen. Alle gläubigen und nicht gläubigen Radfahrer sind zu dieser besonderen Radtour eingeladen, so Christoph Meiners und Thomas Herrmann vom Kreis-ADFC. red

Solaranlage auf dem Dach der Jugendherberge geht in Betrieb

Eine große Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Jugendherberge „Urwald-Life-Camp“ in Lauterbach haben das Deutsches Jugendherbergswerk und der Förderverein „Jugendherberge auf dem Harsberg“ mit Unterstützung des Bildungsministeriums Spenden, vor allem der Gemeinde Krauthausen, errichtet. Das Projekt war laut einer Mitteilung kompliziert, es seien viele Abstimmungen mit dem Landesverwaltungsamt und dem Denkmalschutz nötig gewesen. Nun sei man stolz und glücklich, die erste Thüringer Jugendherberge mit Strom vom eigenen Dach zu betreiben. Die Einweihung erfolgt am Mittwoch, 29. Mai, um 10 Uhr. Anschließend trifft sich der Förderverein der Jugendherberge zu einer Mitgliederversammlung. red

Freiwilligenagentur Wartburgkreis lädt zum regionalen Engagementtag

Zum Regionalen Engagementtag lädt die Freiwilligenagentur des Wartburgkreis in Trägerschaft des Sozialwerks des Demokratischen Frauenbundes am Freitag, 31. Mai um 14.30 Uhr im Maßstabwerk Schweina. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit für alle, die sich für das Ehrenamt interessieren oder sich bereits aktiv engagieren, sich auszutauschen, zu vernetzen und sich inspirieren zu lassen. Es wird laut Ankündigung ein breites Spektrum an Aktivitäten geben. Geplant sind Messe- und Infostände diverser Organisationen und Initiativen, die ihre Arbeit vorstellen und über Möglichkeiten des Engagements im Wartburgkreis informieren. Wer sich gerne vorstellen möchte, kann sich noch bei der Agentur melden.

Vorgesehen ist auch ein Podiumsgespräch „Junge Engagierte“: Junge Menschen, die sich aktiv für die Gesellschaft einsetzen, teilen dort ihre Erfahrungen und Ideen. Workshops und Seminare mit Experten bieten die Möglichkeit, sich in zum Thema Ehrenamt weiterzubilden und auszutauschen. Der Tag ist kostenfrei und offen für alle Interessierten. Kontakt: Freiwilligenagentur, E-Mail freiwilligenagentur-wak@sozialwerk.thueringen.de, Telefon 0151 / 61377239. red

