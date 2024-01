Erfurt. Der suspendierte Maximilian Pronichev hat seinen Vertrag beim FC Rot-Weiß aufgelöst und geht zu einem Ligarivalen. Noch in diesem Monat kommt es zu einem brisanten Wiedersehen. Derweil hat ein Erfurter Spieler verlängert.

Der FC Rot-Weiß Erfurt und Maximilian Pronichev gehen endgültig getrennte Wege. „In beidseitigem Einvernehmen wurde die Zusammenarbeit beendet“, teilte der Fußball-Regionalligist nun mit. Damit endet die Zusammenarbeit mit dem 26 Jahre alten Mittelfeldspieler vorzeitig. Dessen Vertrag lief ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2024.

Zweiter Erfurter Abgang nach Biek

Nach Samuel Biek, der am kommenden Montag beim amerikanischen Zweitligisten Miami FC ins Training einsteigt, ist er der zweite Abgang in der Winterpause. Pronichev hat sogar schon einen neuen Verein gefunden. Er kehrt zum Ligarivalen FC Energie Cottbus zurück, wo er bereits in der Saison 2021/22 spielte.

Brisanz besitzt der Wechsel auch deshalb, weil es ein baldiges Wiedersehen geben wird. Der FC Rot-Weiß erwartet am Samstag, 27. Januar, die Lausitzer zum ersten Punktspiel in diesem Jahr im Erfurter Steigerwaldstadion.

Pronichev soll Cottbuser Offensive beleben

„Tatsächlich ist es so, dass die Initiative zur Rückkehr im ersten Step ein stückweit von Maxim selbst ausging. Wir haben mehrfach und sehr offen miteinander über unsere wechselseitigen Vorstellungen gesprochen. Dass Maxim hierbei bereit war, einen eher leistungsbezogenen Vertrag zu unterschreiben, das hat uns die Möglichkeit gegeben und in der Sache bestärkt, gemeinsam diesen zweiten Anlauf zu nehmen“, sagte der Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz.

Der Regionalliga-Vierte erhofft sich eine Belebung der Offensive. „Wir kennen seine sportlichen Qualitäten und diese möchten wir wieder in unser Offensivspiel transportieren. Seine Quote im Trikot unseres FC Energie in der Saison 2021/2022 spricht für sich,“ sagte Wollitz.

Genau jenen Schwung konnte Pronichev beim FC Rot-Weiß nicht in die Waagschale werfen. Er kam in 14 Regionalliga-Punktspielen zum Einsatz, erzielte aber nur ein Tor. Ihm gelang es auch nicht, in schwierigen Phasen die Mannschaft mitzureißen. Letztlich erwies sich sein Engagement in Erfurt als ein Missverständnis und endete im November mit der Freistellung vom Trainings- und Spielbetrieb. Nun kehrt er noch in diesem Monat ins Steigerwaldstadion zurück – mit Meister Energie Cottbus.

Unterdessen verkündete Erfurt die Vertragsverlängerung eines Eigengewächses. Der im Augenblick noch verletzte Robbie Felßberg, der bereits seit 2011 beim Club spielt, bleibt bis mindestens Juni 2026 beim FC Rot-Weiß.

