Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FC Carl Zeiss Jena: Obermair gegen Haching fit – Volkmer fällt aus

Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena kann Sonnabend zu Hause gegen Unterhaching wieder auf Außenverteidiger Raphael Obermair bauen. Der gebürtige Bayer fehlte am vergangenen Freitag beim 3:2-Auswärtserfolg bei seinem Ex-Verein Bayern München II wegen muskulärer Probleme. Seit Montag trainiert er aber schon wieder voll mit der Mannschaft und ist eine Option für die Begegnung gegen die Spielvereinigung, so Vereinssprecher Andreas Trautmann auf Nachfrage. Ebenso kehrt René Eckardt nach seiner Gelbsperre in den Kader von Rico Schmitt zurück. Dafür muss er auf Kapitän Dominik Volkmer verzichten, der in München seine fünfte Gelbe Karte kassiert hat.

Viel Grund für Änderungen hat der Trainer ansonsten nicht. Die Leistung seiner Mannschaft beim ersten Auswärtssieg der Saison bezeichnete er als „außergewöhnlich“ und das Spielen mit drei Angreifern als Wagnis, das sich ausgezahlt habe. Dennoch ermahnt Schmitt seine Spieler, weiter diesen Einsatz zu zeigen: „Wir müssen immer unsere Bestleistung bringen. Bringen wir die nicht, gewinnen wir kein Spiel.“

Stadtrat in Jena hat entschieden: Fußball-Arena wird gebaut

Zahlen und Bauplan: Stadtrat entscheidet über Fußball-Arena in Jena

Zejnullahu beim FC Carl Zeiss Jena vor Rückkehr

Neues Stadion für den FC Carl Zeiss Jena

Jena–Unterhaching, Sonnabend, 14 Uhr