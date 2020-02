Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nächste Geldstrafe für FC Carl Zeiss Jena

Fußball-Drittligist Carl Zeiss Jena ist erneut zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes belegte den Tabellenletzten wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Strafzahlung von 14.700 Euro. Das teilte der DFB am Mittwoch mit. In den Spielen gegen Uerdingen und in Ingolstadt hatten FCC-Anhänger Pyrotechnik abgebrannt.

Ex-Bundesliga-Star Sulu lobt Interimstrainer des FC Carl Zeiss Jena

FC Carl Zeiss Jena: Interimstrainer René Klingbeil im Glück