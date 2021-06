Das Wembley-Stadion in London soll für das EM-Halbfinale und das Finale bis zu 60.000 Zuschauer empfangen.

EM 2021 Mehr als 60.000 Fans bei EM-Halbfinals und Finale in Wembley

London. Bei den Halbfinals und dem Endspiel der Fußball-Europameisterschaft im Londoner Wembley-Stadion dürfen mehr als 60 000 Fans teilnehmen.

Trotz großer Kritik und Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus werden ab dem Halbfinale der EM deutlich mehr Fans zugelassen. Die britische Regierung entschied, dass das Wembley-Stadion für die entscheidenden Spiele bis zu 60.000 Zuschauer empfangen darf. Dies entspricht zwei Drittel der kompletten Auslastung von 90.000 Plätzen. Die Halbfinals finden am 6. und 7. Juli statt, das Finale am 11. Juli.

In den Gruppenspielen sind 22.500 Fans zugelassen, für die beiden Achtelfinalspiele am Samstag und kommenden Dienstag werden bis zu 45.000 Zuschauer in den Fußball-Tempel gelassen.

Confirmed - Wembley at 75% capacity for Euro 2020 semi-finals and final https://t.co/fn1rhSNx2B pic.twitter.com/aEpb1NHIAV — Martyn Ziegler (@martynziegler) June 22, 2021

Dieser Schritt ist als Zugeständnis der Regierung in Richtung der UEFA zu interpretieren. Bereits früher am Dienstag hatte Premierminister Boris Johnson mitteilen lassen, das das Land sich auf „fantastische“ Finalspiele bei der EURO in London freue.

Budapest eine Alternative für EM-Finale

Zuletzt hatte die Tageszeitung The Times spekuliert, England könnte die Entscheidungsspiele verlieren. Die UEFA möchte wohl Ausnahmeregelungen für VIP-Gäste erwirken, die von den strengen Corona-Maßnahmen auf der Insel ausgenommen werden sollen. Andernfalls würden die Spiele womöglich verlegt, Budapest sei laut Times eine Alternative. (sid)