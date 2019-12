IDM-Pilot Julian Puffe fährt Gefühlsachterbahn mit Happy End

Julian Puffe ist Tempo und rasante Richtungswechsel gewohnt. Seit Kindertagen sitzt der 24-jährige Schleizer im Sattel und hat dabei stets mehr als nur eine Pferdestärke unterm Hintern. Doch so ein Auf und Ab, wie er es in diesem Jahr erlebte, nagt irgendwann einmal auch am dicksten Fell. Beschleunigung, Bremsmanöver und Haarnadelkurven sind das eine, die mentale Belastung durch so eine Gefühlsachterbahn stellt aber noch einmal eine ganz neue Herausforderung dar.

Blickt Puffe später einmal auf seine Laufbahn zurück, wird ihm 2019 zweifelsfrei als ein herausragendes Jahr in Erinnerung bleiben. In der Deutschen Königsklasse, der IDM Superbike, gewann er seine ersten Rennen, Ende Juli war er in der fast 100-jährigen Geschichte des Schleizer Dreiecks der erste Einheimische, der als Meisterschaftsführender der schnellsten Klasse anreiste, und im August wurde er zum Werksfahrer bei BMW erkoren. Und doch war nicht alles Gold, was glänzte.

Geplatzter Titeltraum mündet in Scherbenhaufen

Das lag vor allem am letzten Saisondrittel, in dem ihn nicht nur der eine oder andere Sturz ausbremste. Spitzenergebnisse blieben aus, so dass die Vizemeisterschaft allenfalls gebremst gefeiert wurde. Doch, dass er im Dezember vor einem solchen Scherbenhaufen stehen wurde, ahne Julian Puffe nicht. Sein bisheriger Rennstall setzte ihn vor die Tür und dabei stößt dem 24-Jährigen vor allem die Art und Weise auf.

Ein Vertragsabschluss für die neue Saison stand aus, Teamchef Werner Daemen war nur schwer zu erreichen. „Ich wurde an der langen Leine gehalten. Es hat sich angefühlt, als wollten sie mich nicht mehr dabei haben; nur, dass es mir keiner sagen wollte“, versucht Puffe die Gefühlslage zu beschreiben. Richtig bitter wurde es, als er im Internet las, dass sein Team mit zwei Fahrern am letzten Rennen der Spanischen Meisterschaft teilnahm – ohne, dass er davon wusste.

Anderer Fahrer pilotiert Puffes Motorrad

„Wenn plötzlich ein neuer Fahrer mit meinem Motorrad fährt, fragt man sich schon, was das für eine Art der Kommunikation ist“, so der Schleizer, der auch seinen Platz für die Langstrecken-WM in Malaysia kurzfristig abtreten musste. Als dann noch eine E-Mail mit einem Budgetvorschlag eintrudelte, der vorsah, dass Julian Puffe doppelt so viel Geld auftreiben müsse wie vereinbart, war klar: Der beste Deutsche IDM-Pilot der vergangenen zwei Jahre hat bei BMW keine Zukunft. „Ich hatte eigentlich gedacht, deutsche Meisterschaft, deutsches Werk, deutscher Fahrer; Das passt gut zusammen.“

Doch Sport auf diesem Niveau ist eben nichts für Romantiker sondern ein knallhartes Geschäft und so weiß Puffe auch, dass er in den letzten Rennen nicht das abrief, was er abrufen kann. „Es waren zwei Monate an denen ich schon ganz schön zu knabbern hatte. Aber das gehört dazu. Es ist eben ein Business.“ Und so war Puffe auch Profi genug, sich rechtzeitig nach Alternativen umzusehen.

Kleines Weihnachtsmärchen im harten Sport-Business

„Kurz vor der Absage von BMW habe ich schon langsam Bammel bekommen und versuchte andere Teams anzufragen. Ich wollte in der IDM bleiben, aber keinen Rückschritt machen, nur um irgendwo unterzukommen. Da blieb Honda-Holzhauer eigentlich die einzige Option“, berichtet Puffe, der letztlich ein entspanntes Weihnachtsfest feiern durfte.

Als Tag X gekommen war, ging alles ganz schnell. Sofort wurde ein Termin mit Teamchef Jens Holzhauer vereinbart, die Vertragsunterschrift folgte umgehend beim ersten Treffen in Wittenberge. Damit nahm die Gefühlsachterbahn des Julian Puffe doch noch einmal eine 180-Grad-Wende, zumal das neue Motorrad schon reichlich Vorschusslorbeeren erhielt. „Wenn Honda irgendetwas macht, dann nur, weil sie gewinnen wollen. Das stimmt mich positiv.“ Mehr wird der Schleizer wissen, wenn er im Februar und März die ersten Testkilometer absolviert.

Und was soll letztlich herausspringen? „Das Ziel ist es irgendwo immer, die Meisterschaft zu gewinnen, aber es sind viele Namen eingestiegen“, so Puffe, der in der IDM-Superbike – unter anderem mit Blick auf den ehemaligen MotoGP-Fahrer Jonas Folker – einen deutlichen Niveauanstieg erwartet.