Von Schleiz bis Dubai: Thomas Pitz schraubt weltweit

Automobile stellen seinen Lebensmittelpunkt dar. Insofern verwundert es kaum, das Thomas Pitz von sich selbst behauptet Benzin im Blut zu haben. Für den Schleizer ist es noch lange nicht damit getan, seine Leidenschaft in der eigenen Werkstatt auszuleben. Seit über 20 Jahren ist Thomas Pitz auch im Motorsport aktiv.

Als Rennmechaniker schraubte der Familienvater unter anderem im Renault Clio und Megane Cup, im Beetle Cup, in der Mini Challenge, im Skoda Octavia Cup oder in der DRC Germany. „Der aus Schleiz stammende Rennfahrer Uwe Seidel suchte damals einen Mechaniker für sein Clio-Cup-Engagement. Das war mein Einstieg in eine Welt, die ich auf gar keinen Fall mehr missen möchte.“

Ein Rennstall ist nicht genug

Thomas Pitz, der sich aktuell in mehreren Rennställen einbringt, hat sich seit Mitte des vergangenen Jahres dem Team Herberth Motorsport angeschlossen, das sich auf den nationalen und internationalen GT-Sport konzentriert. In der Box wartet ein Porsche GT3, der von einem fachkundigen Mechanikerstab betreut werden will. Das Einsatzsatzgebiet des Schleizers erstreckt sich dabei über die renommierte ADAC GT Masters Serie und die global ausgefahrene Langstreckenmeisterschaft 24H Series.

„So spannend und kurzweilig die Sprintrennen sein mögen, versprühen die Endurance-Rennen für mich persönlich einen ganz besonders reizvollen Charme“, stellt Thomas Pitz klar, der schon bei vielen Wettbewerben dieser Art auf der ganzen Welt geschraubt hat. „Ich mag die Herausforderung. Auf der technischen Seite ist die bestmögliche Abstimmung des Autos aufgrund der mehreren Piloten immer eine komplexe Kompromissarbeit. Der große Reiz stellt für mich die körperliche Herausforderung dar, die es bei einem Rennen über 24 Stunden zu bewältigen gibt.“

Auch auf Langstrecke entscheiden Sekunden

Trotz der langen Renndauer entscheiden auch bei dieser Motorsportkategorie Sekunden über Sieg oder Niederlage. „Ein kompletter Service, wie er zig mal im Rennen vorkommt, mit einem Reifen- und Bremsenwechsel, sollte so zügig wie möglich abgewickelt werden. Dafür üben wir ständig Boxenstopps.“ Der 46-Jährige verfügt im Team über weitreichende Erfahrungen, von denen auch seine jüngeren Kollegen profitieren. Um die physischen Strapazen bestens zu bewältigen, bereitet sich der Schleizer für seine Einsätze am Rennwagen akribisch vor.

„Ich mache quasi Sport für den Sport“, verrät Thomas Pitz, der ein regelmäßiges Trainingsprogramm in der Heimat absolviert. Unerlässlich sind auch eine Reihe an Tricks, um den Anstrengungen eines Langstreckenrennens gewachsen zu sein. „Wir müssen zu jeder Zeit einsatzbereit sein. Während des gesamten Rennens haben wir lediglich einen fünf Meter großen Bewegungsradius um die Box. Geschlafen wird nicht. Kein kurzes Nickerchen. Für den Fall, dass so etwas wie Langeweile aufkommen sollte, wird sauber gemacht. Im Extremfall werden die Werkzeugkisten ausgeschüttet und eben wieder eingeräumt. Das Ganze natürlich immer in ständiger Bereitschaft eines ungeplanten Zwischenfalls auf der Rennstrecke.“

Stärkster Regen seit Jahrzehnten in Dubai

Dass ein 24 Stunden Rennen immer für eine Überraschung gut sein kann, das durfte Thomas Pitz Mitte Januar in Dubai erleben. „Für den Wüstenstaat völlig untypisch öffnete der Himmel sämtliche Schleusen und es schüttete stundenlang. Meteorologen sprachen von den stärksten Regenfällen der letzten 24 Jahre. Nicht nur die Strecke war komplett geflutet, auch die Boxen standen alle unter Wasser. An ein Weiterfahren war unter diesen Umständen nicht zu denken. Man hat sich folgerichtig nach sieben Stunden für einen Abbruch entschieden.“

Wieder in den heimischen Gefilden angekommen, laufen die Planungen für die kommenden Veranstaltungen bereits auf Hochdruck. Der Terminkalender von Thomas Pitz ist prall gefüllt. „Der Motorsport ist wie eine Droge für mich. Er ist mein Ausgleich zum Alltag. Das schnelle präzise Arbeiten unter enormen Zeitdruck mit edlen Werkstoffen wie Titan, Keramik oder Kohlefaser üben eine große Anziehungskraft auf mich aus. Fehler sind dabei nicht erlaubt. Das alles bringt mich natürlich auch in meinem normalen Berufsleben weiter.“

Unterstützung in Familie und Firma unabdingbar

Breite Unterstützung erfährt Thomas Pitz für seine Motorsportaktivitäten von seiner Familie. „Ohne deren Verständnis geht es nicht. Aber auch die reibungslose Zusammenarbeit mit meinem Firmenteam ist enorm lobenswert und dabei absolut unerlässlich.“