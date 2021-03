Warum ein Geraer nackt in ein Haus einbricht: Kurioser Fall am Amtsgericht

Gera. Ein nackter Einbrecher, aufmerksame Nachbarn und eine Ausrede: Dieses Urteil hat das Amtsgericht Gera am Dienstag gesprochen.

Das Schöffengericht des Amtsgerichts Gera hat ein Urteil in einem kuriosen Fall gesprochen. Es sprach einen 36-Jährigen am Dienstag wegen des Diebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung schuldig. Bei der Höhe der Strafe wägte das Gericht die besonderen Umstände ab.