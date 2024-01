Weimar. Eine junge Frau hatte Angst um ihre Wohnung, eine Radfahrerin wurde von einem Bus angefahren. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Weimar:

Angst, dass es in ihrer Wohnung in der Prellerstraße in Weimar brennen würde, hatte am Samstagnachmittag eine 30 Jahre alte Frau. Aufgeregt sei sie zu Beamten geeilt, die einen Einsatz in der Steubenstraße hatten, schreibt die Polizei in einer Meldung. Sie hätte sich versehentlich ausgesperrt und nun trete Qualm aus ihrer Wohnung. Auch der Rauchmelder schlug an. Nach Öffnung der Wohnung stellte sich glücklicherweise heraus, dass es kein Feuer, sondern nur ein im Ofen verbranntes Toast war, das für die Rauchentwicklung verantwortlich war.

Bus übersieht Radfahrerin

Ein Bus übersah am Samstagnachmittag den Abbiegevorgang einer Radfahrerin und verletzte sie leicht. Laut Meldung der Polizei war die Frau in der Steubenstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Gropiustraße in Richtung Katholische Kirche fahren. Dafür verließ sie die Geradeausspur. Der hinter ihr fahrende Bus bemerkte dies trotz Handzeichen nicht rechtzeitig, touchierte die Frau und brachte sie zu Fall. Glücklicherweise trug sie nur leichte Verletzungen am Knie und Unterarm davon.

Geldbörse geklaut

Bereits am Freitag wurde eine 47 Jahre alte Frau das Opfer von dreisten Dieben. Laut Meldung der Polizei verstaute die Dame gerade ihre Einkäufe im Kofferraum, als ein Täter ihre Geldbörse vom Beifahrersitz ihres Autos entwendete. Glücklicherweise beobachteten zwei Zeugen die Situation, so dass der Täter noch vor Ort gestellt werden konnte und die Frau ihre Geldbörse zurück erhielt.

