Arnstadt. In Arnstadt wurde eine Frau von einem Auto überrollt. Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert.

Am Dienstagvormittag kam es in der Saalfelder Straße in Arnstadt zu einem Unfall. Laut Polizeiangaben stürzte eine 80-Jährige aus bisher unbekannter Ursache auf der Straße. Ein Transporter, der dort rückwärts rangierte, übersah offenbar die Frau und überrollte sie.

Die 80-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

