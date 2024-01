Weimar. Eine defekte Waschmaschine hat in Weimar einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Auto kollidiert mit Laterne

Am Samstagmorgen war ein 65-jähriger Opel-Fahrer auf der Straße „Am Buhrfelde“ in Richtung Thüringenweg in Buchfart unterwegs. Aufgrund winterglatter Fahrbahn und Gefälle kam er mit seinem Auto ins Rutschen und kollidierte mit einer Laterne. Der Lampenschirm der Laterne fiel daraufhin auf die Heckscheibe des Pkw, wodurch diese zerbrach. Am Auto entstand laut Polizei nicht unerheblicher Sachschaden.

Versuchter Einbruch

In der Nacht zum Samstag kam es zu einem versuchten Einbruch auf einer Baustelle in der Milchhofstraße in Weimar. Mindestens ein unbekannter Täter verschaffte sich demnach Zugang zum umzäunten Gelände, teilte die Polizei mit. Ein Teil des Bauzaunes sei umgestoßen worden. Auf der Suche nach einem Zugang zum im Bau befindlichen Gebäude habe der Täter gewaltsam eine Styropordämmung entfernt, wodurch Sachschaden entstand. Der Zutritt gelang nicht. An anderer Stelle versuchte der Unbekannte, über einen mit einer Metallgittertür versehenen Eingang in das Gebäude einzudringen. Hierdurch entstand ebenfalls Sachschaden.. Der Täter zog ohne Beutegut von Dannen.

Kontrollen im Stadtgebiet

Am Freitag und in der Nacht auf Samstag fanden, teils mit Unterstützung der Thüringer Bereitschaftspolizei, Kontrollen im Stadtgebiet Weimar statt. Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrere Verstöße festgestellt. In der Schillerstraße konnten bei einem 16-Jährigen zwei Böller „DumBum“ und „LaBomba“ aus Polen festgestellt werden. Diese Böller entsprechen nicht den Anforderungen für in Deutschland zugelassenes Feuerwerk. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz folgte. Die Sprengmittel wurden beschlagnahmt. Ebenfalls in der Schillerstraße wurde bei einem weiteren 16-Jährigen eine geringe Menge Marihuana gefunden. Die Substanz wurde beschlagnahmt und der Jugendliche den Erziehungsberechtigten übergeben. In der Rießnerstraße wurde ein 18-Jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. Bei diesem konnte ebenfalls eine geringe Menge Marihuana sowie Haschisch gefunden werden. Auch dieser junge Mann musste in der Folge die Drogen abgeben und erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei einer Kontrolle einer 33-jährigen Frau im Weimarer Ortsteil Schöndorf konnte bei dieser eine Kleinstmenge Methamphetamin festgestellt und beschlagnahmt werden.

Bei Verkehrskontrollen in Weimar und im Weimarer Landkreis konnten darüber hinaus mehrere Mängel an Fahrzeugen festgestellt werden, darunter nicht mitgeführte Warnwesten oder Verbandskästen, defekte Lichteinrichtungen und falsche Bereifung.

Feuerwehr im Einsatz

Zu einer Rauchentwicklung kam es am Freitagmorgen in einer Wohnung in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Weimar. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Aufgrund eines Technischen defekts qualmte eine Waschmaschine in der Wohnung. Es sei kein Schaden entstanden.

