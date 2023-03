Kind an einer Schule in Suhl bedrängt: Polizei sucht Zeugen

Suhl. Ein Kind wurde in Suhl an einer Schule von einen Jugendlichen bedrängt. Der Unbekannte ist anschließend geflohen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Donnerstagmorgen hatte eine Lehrerin beobachtet, wie ein etwa 14 bis 15-jähriger Jugendlicher im Bereich der Schule in der Julius-Fucik-Straße ein Kind an der Kapuze gezogen hatte. Der Jugendliche hatte das Kind in Richtung einer Treppe gedrückt.

Anschließend hatte der Jugendliche die Lehrerin bemerkt, das Kind losgelassen und ist in Richtung Bushaltestelle geflüchtet. Laut Polizeibericht ist der Unbekannte etwa 1,70m groß, hat eine weiße Jacke mit blau-pinken Applikationen und einen blau-grauen Rucksack.

Laut Polizei ist bisher unklar, was der Jugendliche von dem Kind wollte. Die Beamten suchen nach Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Jugendlichen oder dem Sachverhalt geben können.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.