Düsseldorf. Beim traditionellen Abwracken der am Düsseldorfer Karnevalsumzug teilgenommenen Mottowagen, alle Motive zerstört – alle, außer ein Motiv von Björn Höcke (AfD).

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Höcke-Motiv wird beim traditionellen Abwracken von Düsseldorfer Karnevalswagen verschont

Der Mottowagen zeigt die Figuren des CDU-Chefs Mike Mohring und des inzwischen nur noch geschäftsführende Ministerpräsidenten Thomas L. Kemmerich (FDP), wie sie beide aus dem „rechten Sumpf“ heraus den zum Hitlergruß gehobenen Arm von AfD-Fraktionschef Björn Höcke unterstützend halten. Kemmerich war am 5. Februar maßgeblich auch mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden, was einen bundesweiten Proteststurm auslöste.

So spotten die Karnevalshochburgen über Thüringen So spotten die Karnevalshochburgen über Thüringen Ein Motivwagen in Köln thematisiert die Wahl von Thomas Kemmerich als Ministerpräsident von Thüringen mit den Stimmen der AfD. Foto: Oliver Berg / dpa

So spotten die Karnevalshochburgen über Thüringen Hintereinander aufgereiht stehen die Motivwagen beim Umzug in Düsseldorf, darunter Björn Höcke... Foto: Bernd Thissen / dpa

So spotten die Karnevalshochburgen über Thüringen ...wird von FDP und CDU gestützt. Foto: Federico Gambarini / dpa

So spotten die Karnevalshochburgen über Thüringen ... sein rechter Arm, der zum Hitler-Gruß erhoben ist,... Foto: Ina Fassbender / AFP

So spotten die Karnevalshochburgen über Thüringen Auch die Neuwahl des CDU-Bundesvorsitzenden wurde in Düsseldorf thematisiert... Foto: Federico Gambarini / dpa

So spotten die Karnevalshochburgen über Thüringen ... die derzeitige Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte nach Kemmerichs Wahl ihren Rückzug angekündigt. Foto: Federico Gambarini / dpa

So spotten die Karnevalshochburgen über Thüringen Ein AfD-Motivwagen zieht beim Rosenmontagszug durch die Straßen von Köln... Foto: Oliver Berg / dpa

So spotten die Karnevalshochburgen über Thüringen ...zu sehen sind Thomas Kemmerich, Björn Höcke und Alexander Gauland. Foto: Oliver Berg / dpa

So spotten die Karnevalshochburgen über Thüringen Ein Motivwagen "Rassismus - Aus Worten werden Taten! +++ NSU +++ W. Lübcke +++ Halle +++ Hanau" steht vor dem Rosenmontagszug in Düsseldorf auf der Straße. Foto: Federico Gambarini / dpa

So spotten die Karnevalshochburgen über Thüringen Ein Motivwagen AfD vor dem Rosenmontagszug in Düsseldorf. Foto: Bernd Thissen / dpa

Die meisten der insgesamt 13 Mottowagen vom diesjährigen Umzug in Düsseldorf, an denen der Wagenbauer Jaques Tilly (56) und sein Team monatelang arbeiten, werden traditionell nach dem Rosenmontagszug zerstört. Allerdings verschonen Tilly und ein Karnevalkomitee die Motive, von denen sie glauben oder schon wissen, dass sie verkauft, verschenkt oder ausgeliehen werden können. Zudem werden diejenigen behalten, welche das Komitee besonders schön und einmalig findet. Diese werden dann ausgestellt, oder kommen in eine private Sammlung.