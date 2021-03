Frankfurt/Main. Kia gibt seinem Sportcoupe Stinger mit einem Facelift neuen Schub. ein Fahrbericht.

Autohändler stellen ihre attraktivsten Stücke gern in die Schauräume, um den Besucher zu zeigen, was die Marke so alles kann. Bei Kia wird dafür gern der Stinger als Blickfang ausgesucht. Seit 2018 ist das rassige Sportcoupe in Deutschland auf dem Mark. Die Klientel ist in der Regel begrenzt.