Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hier ist das detailreichste Foto von unserer Sonne

Das weltgrößte Sonnen-Teleskop auf Hawaii hat im Dezember des vergangenen Jahres ein neues Foto von unserer Sonne aufgenommen. Die Aufnahme des Teleskops mit dem Namen „Daniel K. Inouye“ zeigt die Oberfläche der Sonne so detailliert wie nie zuvor, hieß es am Mittwoch von Wissenschaftlern an der University of Hawaii.

Auf dem Foto ist eine zell-artige, gelb-orange-farbene Oberfläche zu sehen. Das Teleskop steht auf dem Gipfel des rund 3000 Meter hohen Bergs Haleakala auf der Insel Maui im Zentralpazifik.