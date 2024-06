Nordhausen. Seit April dieses Jahres hat die Telekom im Kreis Nordhausen für einen Funkmast-Neubau und vier 5G-Erweiterungen gesorgt. Weitere Projekte sind geplant. Der Bedarf an Bandbreite nimmt zu.

Die Mobilfunkversorgung im Landkreis Nordhausen sei jetzt noch besser, meint Georg von Wagner, Sprecher der Deutschen Telekom. Die Telekom habe dafür in den vergangenen zwei Monaten einen Standort neu gebaut und vier Funkmasten mit 5G erweitert.

Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche, und es stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung, erklärt der Unternehmenssprecher. Zudem verbessere sich der Empfang in Gebäuden.

Die neuen oder aufgerüsteten Standorte sind in Nordhausen, Hohenstein, Großwechsungen, Wipperdorf und Wolkramshausen. Jene in Nordhausen und Wipperdorf dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahn 38, jene in Wipperdorf und Wolkramshausen zusätzlich der Versorgung entlang der Bahnstrecken Thüringen-West.

21 Funkmasten sollen bis 2025 technisch erweitert werden

Die Telekom betreibe im Landkreis Nordhausen jetzt 43 Standorte, berichtet Georg von Wagner. Die Haushaltsabdeckung liege bei 98 Prozent. Bis zum Jahr 2025 sollen weitere 18 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 21 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant. Hierbei sei die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, kann sich an die Deutsche Funkturm GmbH wenden, denn diese baut die Mobilfunkstandorte der Telekom.

„Der Bedarf an Bandbreite nimmt ständig zu“, sagt der Unternehmenssprecher. „Rund 30 Prozent pro Jahr. Deshalb machen wir beim Mobilfunkausbau weiter Tempo.“ Aktuell habe die Telekom insgesamt mehr als 36.000 Mobilfunkstandorte in Betrieb. Zusätzlich baue das Unternehmen jährlich rund 1500 neue Standorte.

