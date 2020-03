Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Coronavirus-Verdacht bei Thüringer CDU-Abgeordneten hat sich nicht bestätigt

Das teilte das Landesgesundheitsministerium in Erfurt am Dienstagabend mit. Für ihn sei keine weitere Quarantäne notwendig. Einen Tag vor der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen war bekannt geworden, dass ein Abgeordneter der CDU-Landtagsfraktion aus dem Saale-Orla-Kreis unter Verdacht stand, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. Der des Landtagsmitglieds ist der Redaktion bekannt. Damit kann die für diesen Mittwoch geplante Ministerpräsidentenwahl sehr wahrscheinlich stattfinden.

Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie in unserem Live-Blog

Für die Linke will erneut der frühere Regierungschef Bodo Ramelow antreten. Die AfD hat ihren Landespartei- und Landtagsfraktionschef Björn Höcke aufgestellt. In Thüringen gibt es seit Montag den ersten bestätigten Infektionsfall im Saale-Orla-Kreis.

Kostenloser Sondernewsletter nach der Wahl

Damit Sie nach der Wahl zum Ministerpräsidenten am Mittwoch auf dem Laufenden sind, veröffentlichen wir einen kostenlosen Sondernewsletter mit allen Informationen zum Thema. Neben dem Wahlausgang wird es eine erste Analyse des Ergebnisses, einen Ausblick auf die künftigen politischen Entwicklungen in Thüringen und einen Kommentar geben, der die Vorgänge einordnet.

Der Sondernewsletter wird am Nachmittag an alle Abonnenten unseres kostenlosen täglichen Newsletters verschickt. Schon 4500 Leser nutzen das Angebot und bekommen wochentäglich gegen 13 Uhr die wichtigsten Nachrichten aus ihrer Region, Thüringen und der Welt ins E-Mail-Postfach. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit mit einem Klick wieder abbestellt werden.

Hier können Sie sich anmelden:

Weitere Links zum Thema