Eichsfeld. Geführte Wanderungen, Vorbereitung auf Prüfungen und vieles mehr wird im Eichsfeld und den angrenzenden Regionen geboten. Lesen Sie die Nachrichten hier kurz und knapp.

Werksausschuss tagt am Mittwoch

Zur nächsten öffentlichen Sitzung des Werksausschusses für den Eigenbetrieb „Kommunale Liegenschaftsverwaltung“ der Stadt Leinefelde-Worbis wird am Mittwoch, 24. April, um 15 Uhr in den großen Sitzungssaal des Rathauses Wasserturm in Leinefelde eingeladen. Neben den Mitteilungen des Vorsitzenden Thomas Rehbein (CDU) und der Werkleitung haben am Ende der Sitzung Bürger die Möglichkeit, sich mit Fragen an das Gremium zu richten.

Vorbereitung auf die Ausbildereignungsprüfung

Wer selbst ausbilden will, muss persönlich und fachlich geeignet sein. Fachlich geeignet ist, wer die beruflichen sowie die berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, die für die Vermittlung der Ausbildungsinhalte notwendig sind. Daher bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt im Zeitraum bis 26. Juni jeweils montags und mittwochs von 16.30 bis 20.30 Uhr einen Vorbereitungslehrgang auf die Ausbildereignungsprüfung (AEVO) in Mühlhausen an. Vom 16. Mai bis 1. Juli findet zudem jeweils donnerstags und einmal Montag immer von 8.30 bis 15.30 Uhr ein Vorbereitungslehrgang auf die Ausbildereignungsprüfung in Nordhausen statt. Wie Christian Böduel, Leiter der Regionalbüros der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt in Nordthüringen sagt, hängt der Ausbildungserfolg entscheidend von der Qualifikation des Ausbilders ab. „Neu erlassene beziehungsweise modernisierte Berufe, neue Ausbildungsstrukturen, neue Prüfverfahren und moderne Lern- und Lehrmethoden stellen an die Ausbilder zunehmend erhöhte Anforderungen. Die IHK-Ausbilderlehrgänge sind umfassend auf die veränderten Ausbildungsprozesse abgestimmt. Sie vermitteln spezielle berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse, wobei der Nachweis dieser Qualifikationen in einer IHK-Prüfung bei den Unternehmen als Qualitätssiegel gilt. Er bescheinigt den Teilnehmern einen persönlichen Kompetenzvorsprung“, so Böduel. Weitere Informationen erhalten Interessierte von Andreas Ortlepp unter Telefon 0361/348415. Fragen können an den IHK-Mitarbeiter auch per E-Mail an ortlepp@erfurt.ihk.de gerichtet werden.

Megasongs in der Brennerei

Sie sind wieder da, die Jungs um Matthias Hirschfeld alias Emma. Am 17. Mai rocken sie die Nordhäuser Traditionsbrennerei. Im Innenhof geht es 19 Uhr los. Und alle sind dabei: Matthias Müller am Keyboard, Norman Schulz am Schlagzeug, Heiko Meißner am Bass und Ralf Kirchner an der Gitarre. Natürlich ist für Essen und Trinken gesorgt. Tickets unter: www.traditionsbrennerei.de und im Hofshop, Grimmelallee 11.

Teddybär-Krankenhaus lädt wieder ein

Das Teddybär-Krankenhaus Göttingen bedankt sich für über 4000 gespendete Schals. Viele Menschen waren in den vergangenen Monaten dem Aufruf gefolgt, Schals für kranke Kuscheltiere zu stricken. Nun sind die Lager voll und die Versorgung der plüschigen Patient ist gesichert, teilt die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) mit. Neue Schals werden im nächsten Jahr gerne wieder entgegengenommen. Das Teddybär-Krankenhaus ist ein gemeinnütziges Projekt von Medizinstudierenden der Universitätsmedizin Göttingen mit dem Ziel, Kindern auf spielerische Art und Weise den Umgang mit Krankheit zu vermitteln und ihnen die Angst vor Arzt- und Krankenhausbesuchen zu nehmen. Das nächste Teddybär-Krankenhaus findet vom 3. bis 5. Juni in der Osthalle der UMG statt.

Fünf geführte Wanderungen und gemeinsame Spiele

Zum Spiele- und Wandertag „Witzenhausen in Bewegung!“ wird am Samstag, 4. Mai, von 10.30 bis 16.30 Uhr eingeladen. Das Werra-Ufer im Schatten des Cafés Chez Nadine ist das Zentrum des Tages, hier befinden sich der Ruhe- und Spielort für Klein und Groß. Es wird fünf geführte Wanderungen geben, die etwa zwei Stunden dauern. Dazu gehört eine Bäumewanderung, die Wandertour mit dem Werratal-Verein, vormittags und nachmittags gibt es Wanderungen mit kreativen Spielen für Kinder. Und für neugierige Naturbegeisterte ist eine Schnuppertour zum Thema Waldbaden am Nachmittag geplant. Der Startpunkt aller Wanderungen, das Werra-Ufer, ist der Treffpunkt und Spielort für Familien und alle, die Spaß haben an gemeinsamer Bewegung im Freien. Unterschiedliche Stationen laden ein, sich kreativ zu betätigen und viele Spiele bringen gemeinsamen Spaß. Auch eine Buttonmaschine lädt ein, selbst kreativ zu werkeln. Das vollständige Programm im Internet unter www.kirschenland.de.

Hagenweg bleibt weiterhin gesperrt

Der Hagenweg in Göttingen bleibt aufgrund der dort erforderlichen Bauarbeiten bis Montag, 24. Juni, gesperrt. Für den Ausbau der Zufahrt zur „Musa“ müssen Schmutz- und Regenwasserkanäle im Zuge der Verlegung der Fernwärme im Hagenweg verlegt werden, heißt es in einer Mitteilung aus dem Göttinger Rathaus. Die Umleitung erfolge weiterhin über die Godehardstraße und den Maschmühlenweg. Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, soll den Leineradweg, die Godehardstraße und die Königsallee nutzen. Die Busse der Göttinger Verkehrsbetriebe werden ebenfalls umgeleitet, heißt es weiter.

Landesmusikakademie bietet Kurs zum Thema Liedbegleitung am Klavier an

Die Landesmusikakademie Sondershausen bietet einen zweiteiligen Online-Kurs zum Thema Liedbegleitung am Klavier an. Das Angebot widmet sich den Grundlagen. Es richtet sich an Personen, die entweder noch keine Vorerfahrung in diesem Bereich haben oder bei denen vorhandenes Vorwissen in Vergessenheit geraten ist. Die Teilnehmer lernen den Umgang mit Akkorden und Basic-Begleit-Patterns und erhalten Tipps zur musikalischen Ausgestaltung mit einfachen Mitteln, heißt es in einer Mitteilung der Akademie. Dabei liege der Fokus auf Elementen, die schnell in der Praxis angewendet werden können. Es sollen Berührungsängste abgebaut und Lust gemacht werden, sich intensiver mit dem Klavier auseinanderzusetzen. Der Online-Kurs wird geleitet von Philipp Hermann, Pianist und Komponist aus Münster. Für die Teilnahme sind Grundkenntnisse im Klavierspiel erforderlich. Es sollte ein Klavier zur Verfügung stehen, um das Gelernte unmittelbar selbst ausprobieren zu können. Der Kurs findet am 4. und 11. Juni jeweils von 17.30 bis 19 Uhr über die Online-Plattform „Zoom“ statt. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. Die Anmeldung ist bis zum 24. Mai unter www.landesmusikakademie-sondershausen.de/liedbegleitung-am-klavier erforderlich.

Einladung zu einer kulinarischen Weltreise

Zum Street-Food-Festival wird vom 9. bis 12. Mai nach Witzenhausen auf den Marktplatz eingeladen. Die Gäste können sich auf eine kulinarische Reise rund um die Welt begeben. Von herzhaften mexikanischen Spezialitäten über authentische afrikanische Gerichte bis hin zu kreativen und ausgefallenen Burgervariationen sowie verlockend süßen Leckereien – beim Festival kommt jeder Genießer auf seine Kosten. In diesem Jahr kommen laut Lukas Bock, Mitarbeiter der Firma Food Festivals Germany - Street Food Festivals & Eventcatering, noch mehr Foodtruck und internationalen Köstlichkeiten nach Witzenhausen. Die Foodtrucks haben von Donnerstag bis Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Vielversprechende Musiker bei Händel-Festspielen

47 Musikerinnen und Musiker am Anfang ihrer vielversprechenden Karrieren, 21 Nationalitäten von fünf Kontinenten: Was sich bei den Bewerbungen für die diesjährige „göttingen händel competition“, dem Kammermusikwettbewerb der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen, kurz „ghc“, versammelt, ist große internationale Lust auf und große internationale Kraft für Kunstmusik, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Acht Ensembles wurden eingeladen, am 13. und 14. Mai treten sie vor Publikum und Jury gegeneinander an. Am 15. und 16. Mai geben die Gewinnerensembles ihre Konzerte. Verliehen werden der Preis der Göttinger Händel-Gesellschaft, der Sonderpreis „Musik und Raum“, der Bärenreiter Urtext-Preis und ein Publikumspreis. Seit sieben Jahren veranstalten die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen ihren „ghc“. Eintrittskarten und alle Informationen gibt es auf www.haendel-festspiele.de.

Trio Koyama gibt Konzert in der Torhaus-Galerie

Das erste Konzert des Jahres in der Torhaus-Galerie am alten Stadtfriedhof in Göttingen ist ein Höhepunkt für Freunde der klassischen Musik: Das Trio Koyama spielt am Sonntag, 28. April, ab 18 Uhr. Das Trio besteht aus den Musikern Atsushi Hayakawa (Viola), Marine Koyama (Violine) und Takanari Koyama (Kontrabass). Alle drei Musiker spielen regelmäßig oder als Gast beim Göttinger Symphonieorchester. Marine Koyama ist daneben Preisträgerin von nationalen und internationalen Wettbewerben. Takanari Koyama hat bereits in weltbekannten Orchestern gespielt, unter anderem im Royal Philharmonie Orchestra in London. Das Hauptstück des Abends wird die Triosonate von Luigi Boccherini sein, eines der besten Werke der Wiener Klassik mit hochromantischem italienischen Einfluss. Weiterhin wird Musik von George Gershwin, Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert zu hören sein. Karten sind zum Preis von 12,50 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr in der Tourist-Information am alten Rathaus in Göttingen erhältlich, Restkarten an der Abendkasse zum Preis von 15 Euro.

Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld