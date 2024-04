Eichsfeld. Eine unbekannte Frau entwendet das Portmonee einer Eichsfelder Seniorin. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in einem Lebensmittelmarkt in Eschwege.

Während des Einkaufs wurde einer 84-Jährigen aus Geismar am Dienstag gegen 11.30 Uhr im Lidl-Markt in Eschwege von einer ihr unbekannten Frau angesprochen und abgelenkt, berichtet die Polizei am Mittwoch. Während des Gesprächs gelang es der Frau, das Portmonee aus der Handtasche der Eichsfelderin zu entwenden.

Die Handtasche hatte sie zu diesem Zeitpunkt am Arm hängen. Im Portmonee befanden sich circa 150 Euro Bargeld sowie persönliche Dokumente. Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 35 bis 40 Jahre alt, zwischen 160 und 165 Zentimeter groß und eventuell südeuropäischer Herkunft. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 05651/9250 zu melden.

red