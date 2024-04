Nordthüringen. Beim Blitzer-Marathon waren auch Kontrollstellen im Landkreis Eichsfeld aufgebaut. Einige Kraftfahrer müssen ihren Führerschein abgeben.

92 festgestellte Verkehrsordnungswidrigkeiten: Das ist die Bilanz des Blitzer-Marathons in Nordthüringen. Bei mehr als 1600 Fahrzeugen wurde laut der Landespolizeiinspektion Nordhausen an den Kontrollstellen die Geschwindigkeit am vergangenen Freitag gemessen. Das zeige, dass die Fahrzeugführer weitestgehend sensibilisiert seien.

Ein Verkehrsteilnehmer wurde mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 77 Kilometer pro Stunde festgestellt. Die Folgen: Ein Bußgeldbescheid sowie ein Fahrverbot. Insgesamt wurden sechs Verstöße festgestellt, in deren Folge der Führerschein vorübergehend abgeben werden muss, teilt die Polizei am Montag mit.

Kontrollstellen waren in Nordthüringen unter anderem in Nordhausen, Ilfeld, Sondershausen, Göllingen, Teistungen, Leinefelde und Thamsbrück eingerichtet. Dies seien aber längst nicht alle Orte gewesen. Die meisten Tempoüberschreitungen wurden laut Polizei in der Ortsdurchfahrt von Ilfeld im Landkreis Nordhausen gemessen. Allein 23 Blitzerfotos wurden hier gefertigt.

Aber auch mit mobilen Lasermessegräten waren die Polizeibeamten im Einsatz und stellten Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Bei diesen Kontrollen wurden keine Fotos gefertigt, sondern der Verkehrsteilnehmer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen.

red