Leinefelde. Entdecken Sie Schätze beim Ladies-Flohmarkt in Leinefelde – Mode, Accessoires und mehr.

Im Caritas-Tagestreff, Bonifatiusweg 2, in Leinefelde wird am Samstag, 8. Juni, zwischen 17 und 21 Uhr zu einem Ladies-Flohmarkt eingeladen. Bei einem kühlen Getränk sowie Snacks kann man in Ruhe shoppen und neue Kontakte schließen. Wer Interesse hat Bekleidung, Accessoires, Schmuck oder ähnliches zu verkaufen, kann sich gern unter Telefon: 03605/2592129 oder per E-Mail für den Flohmarkt hornung.c@caritas-bistum-erfurt.de anmelden.

red