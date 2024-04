Eichsfeld. Trotz Personalmangels liegt die Aufklärungsquote in Nordthüringen und dem Eichsfeld laut den Zahlen der Kriminalstatistik für das Jahr 2023 über der des Landes. In Nordthüringen registriert die Polizei die zweithöchsten Fallzahlen an Straftaten in Thüringen.