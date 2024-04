Heiligenstadt. Das Marcel-Callo-Haus lädt die Eichsfelder zu einer Podiumsdiskussion mit den Landratskandidatinnen und Landratskandidaten ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Team vom Jugend- und Erwachsenenbildungshaus Marcel Callo in Heiligenstadt lädt interessierte Gäste zur Podiumsdiskussion mit den Kandidatinnen und Kandidaten der demokratischen Parteien zur Landratswahl im Eichsfeld ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, 3. Mai, von 18 bis 20 Uhr im Marcel-Callo-Haus in der Lindenallee 21 statt, heißt es in der Einladung der Einrichtung.

Das Angebot richte sich speziell an erwachsene Wählerinnen und Wähler. Moderiert wird die Diskussion von Katharina Brodmann und Pfarrer Philipp Förter. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

red