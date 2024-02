Erfurt. Lilly-Marleen Heeg hat bei ihrem FSJ am Domplatz ein besonderes Buch für sich entdeckt. Wie Exorzisten, Dämonen und eine dunkle Romanze zusammenpassen.

„Töte die Dunkelheit“ ist der Auftakt der Roman-Triologie „Black Bird Academy“ – ein düsterer Urban Fantasy Roman, welcher von der österreichischen Schriftstellerin Stella Tack geschrieben wurde und 2023 erschienen ist. In diesem Roman geht es um Leaf Young, eine ganz normale junge Frau, welche in einem Café in New York arbeitet.

Ausbildung zur Exorzsitin als Weg in die Freiheit

Eines Tages wird Leaf in dem Kerker der Black Bird Academy wach, wo Falco, ein junger und attraktiver Exorzist ihr erklärt, dass ein Dämon von ihr Besitz ergriffen hat. Die Academy macht ihr das Angebot sich zu einer Exorzistin ausbilden zu lassen, um ihre Freiheit zurück zu bekommen. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, hört Leaf eine verführerische Stimme in ihrem Kopf, welche alles andere als menschlich ist...

Federleichter Schreibstil mit düsteren Elementen

Trotz der düsteren Elemente beinhaltet dieser Roman auch spannende und humorvolle Momente, welche einen in seinen Bann ziehen, was ebenfalls an dem federleichten Schreibstil von Stella Tack liegen könnte.

Dieses Buch ist jedem ans Herz zu legen, der sich auf eine Dark Romance Geschichte einlassen möchte, welche ebenfalls die Themen Tod, Trauer und Verlust behandelt. Allerdings ist zu beachten, dass dieses Buch erst ab 16 Jahren zu empfehlen wäre.

Erfurt liest! Ein Mal in der Woche haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz einen besonderen Tipp parat. Vom Buch bis zum Brettspiel stellen sie die Neuzugänge in ihren reichen Medienbeständen vor und geben einen ganz persönlichen Eindruck über Gelesenes, Gesehenes und Gespieltes.

Mehr zum Thema Erfurter Stadtbibliothek: