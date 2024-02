Erfurt. Ums Heiraten und Kunstfälscher, um freie Studienplätze und zunehmenden Antisemitismus geht es unter anderem in den aktuellen Nachrichten aus Erfurt.

Tag der offenen Tür im Hochzeitshaus

Das Haus „Zum Sonnenborn“ lädt am Samstag, 2. März, alle Interessierten und Heiratswilligen zum Besuch ein. Die Baustelle in der Große Arche befindet sich auf der Zielgeraden. Für das Standesamt ist dies ein willkommener Anlass, zum Tag der offenen Tür ins Hochzeitshaus einzuladen. Am Samstag, 2. März, öffnet das Renaissancehaus in der Großen Arche 6 in der Zeit von 13 bis 15 Uhr seine Pforten. Neben den drei klimatisierten Trausälen lädt auch die historische Bohlenstube zum Besuch ein. Die Mitarbeiterinnen des Standesamtes stehen für Fragen rund um das Thema Hochzeit gern zur Verfügung. Ansprechpartner des Egaparks werden ebenfalls vertreten sein und über den neuen Trauort – die Empfangshalle auf dem Gelände des Egaparks – Auskunft erteilen. Nach Abschluss der Bauarbeiten im April dieses Jahres im Bereich der Großen Arche wird das prächtige Portal des Hauses „Zum Sonnenborn“ barrierefrei zugänglich sein, sodass auch Menschen mit Handicap, Rollstuhlfahrer oder Personen mit Kinderwagen etc. einfacher Zutritt ins Gebäude haben.

Einblicke in die Welt der Kunstfälschung

Berühmte und vor allem teure Kunstwerke locken oft Gruppen oder Personen an, die sich ein Stück vom Kuchen nehmen wollen: die Kunstfälscher. Einige der bekannten – oder bisher noch unbekannten – Kunstfälschergeschichten werden am Donnerstag, 22. Februar, von 18.40 bis 20.10 Uhr von Ulrike Wollenhaupt-Schmidt an der Volkshochschule Erfurt vorgestellt. Dabei werden viele verschiedene Fälle und Menschen thematisiert, unter anderem die Geschichte des berühmt gewordenen Wolfgang Beltracchi. Währenddessen und danach bleibt ausreichend Zeit für Fragen der Teilnehmenden und einen vertiefenden Austausch über das Thema. Die Anmeldung zum Vortrag ist per E-Mail an volkshochschule@erfurt.de unter Angabe der Kursnummer 24-10187 oder vor Ort in der Schottenstraße 7 möglich. Die Kursgebühr beträgt 8 Euro.

Überblick zu freien Studienplätzen für das Sommersemester

Seit Februar ist die Studienplatzbörse der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) wieder freigeschaltet. Wer noch keinen Studienplatz für das Sommersemester gefunden hat, kann sich noch bis zum 30. April in der HRK-Studienplatzbörse über freie Studienplätze informieren, teilt die Erfurter Agentur für Arbeit mit. Sobald die Zulassungsverfahren sowie mögliche Nachrückverfahren beendet sind, melden die Hochschulen ihre freien Plätze. Die Börse wird daher bis zu ihrer Schließung Ende April täglich aktualisiert, weshalb sich ein regelmäßiger Besuch der Webseite lohnt. Neben dem Studienangebot findet man dort auch Informationen über Bewerbungsfristen, Zulassungsverfahren sowie Kontaktdaten von Ansprechpartner/innen. Die Studienplatzbörse ist unter www.hochschulkompass.de/studienplatzboerse.html zu finden.

Vortrag zu aktuellen Entwicklungen des Antisemitismus

Samuel Stern spricht am Dienstag, 20. Februar, um 19 Uhr im Erinnerungsort Topf & Söhne über aktuelle Entwicklungen des Antisemitismus nach dem 7. Oktober 2023. „Die Gewalteskalation im Nahost-Konflikt hat auch den Antisemitismus gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland verstärkt. Die reale Bedrohung für das Leben von Jüdinnen und Juden in Deutschland wurde bereits mit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019 deutlich. Seit dem 7. Oktober 2023 ist die Zahl antisemitischer Angriffe stark angestiegen“, heißt es in der Ankündigung des Termins. Zum nie verschwundenen Judenhass von rechtspopulistischer und rechtsextremer Seite kommen nun verstärkt Angriffe islamistischer Kräfte, heißt es weiter. Samuel Stern gibt einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen und spricht über die gesellschaftliche und staatliche Verantwortung, die physische Sicherheit und freie Religionsausübung der jüdischen Minderheit in Deutschland zu gewährleisten.

Buch-Neuerscheinung: „Alte Waldgerechtigkeiten von Erfurt seit dem Mittelalter“ 

Autor Reiner Klein erforscht die alte Geschichte Thüringens. Nach den Büchern „Der Freiwald in Thüringen“ (Mitautor), der „Ortsgeschichte von Grabsleben“ veröffentlicht er jetzt das Buch „Alte Waldgerechtigkeiten von Erfurt seit dem Mittelalter“. Im Vorwort schreibt der Autor: „Im Thüringer Wald existierten verschiedene Waldbesitzungen von Klöstern, dem Deutschen Orden, der Stadt Erfurt und verschiedener Dörfer. Hierbei ging es um den freien Bezug oder den Erwerb von Bau- und Brennholz. Wie war die Vergabe in den noch weiten Wäldern durch Könige und Kaiser vor 1000 oder 1200 Jahren oder später durch Land- und andere Grafen, Churfürsten sowie Bischöfe und Äbte? Diese Broschüre soll Einblick gewähren in die unterschiedlichen historischen Waldgerechtigkeiten Erfurter Klöster und der Stadt Erfurt mit ihren Grenzen. Aus dem ursprünglichen Untersuchungsgebiet bei Georgenthal mit den alten Holzgerechtigkeiten „Freiwald“, „Seeberger Holz“ und „Wechmarer Herrenholz mit Haingrube“ ergaben sich Erkenntnisse über weitere Holzgerechtigkeiten für das Kloster Sankt Peter und Paul und der Stadt Erfurt, wie auch weiter entfernt liegende Örtlichkeiten. Ausgewertet wurden dafür Akten in Archiven, aber vor allem die fast 11000 Urkunden der Zeit von 500 bis 1288 aus Otto Dobeneckers vierbändiger Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae Thuringiae.“ Das Taschenbuch hat 130 Seiten umrahmt von 106 Abbildungen. Herausgeber des Buches ist der Verein für Heimatgeschichte und Archäologie St. Johannes Altenbergen / Catterfeld e.V. und erschienen im Verlag Rockstuhl, ISBN 978-3-95966-692-3, Preis 17,95 Euro und erhältlich in allen Buchhandlungen.

Anmeldung zum Schülerfreiwilligentag möglich

Unter dem Motto „Thüringer Schülerinnen und Schüler engagieren sich“ geht der Thüringer Schülerfreiwilligentag auf Initiative der Thüringer Ehrenamtsstiftung am 13.06.2024 in die nächste Runde. In Erfurt unterstützt erna - die Erfurter Engagement Agentur, ein Projekt der Bürgerstiftung Erfurt, auch in diesem Jahr die Organisation und lädt gemeinwohlorientierte Organisationen dazu ein, sich am Aktionstag zu beteiligen. „Der Schülerfreiwilligentag ist eine großartige Gelegenheit für Vereine, Verbände und Initiative, sich und ihre Arbeit Erfurter Schüler:innen vorzustellen und neue Unterstützer:innen zu gewinnen.“, erklärt Franziska Herold, Projektleiterin der erna. Eine Anmeldung ist bis zum 29. Februar via E-Mail an info@erna-erfurt.de möglich.

Digitalangebote vom Erfurter Seniorenbeirat

Der Erfurter Seniorenbeirat bietet in diesem Jahr zahlreiche Möglichkeiten zur digitalen Fortbildung für ältere Erfurterinnen und Erfurter an. Für viele Veranstaltungen ist eine Anmeldung im Vorfeld notwendig. Zum Angebot gehören Einsteiger- und Fortgeschrittenenschulungen etwa zur Einrichtung des Smartphones, zur Nutzung von Messenger-Diensten, Nahverkehrsapps oder zum Einkauf im Internet. Die Schulungen finden von März bis Oktober 2024 jeweils in der Geschäftsstelle des Seniorenbeirates am Juri-Gagarin-Ring 60 statt. Von März bis November 2024 findet zudem regelmäßig der offene Medientreff am selben Ort statt. Dieser bietet die Möglichkeit, individuelle Fragen und Probleme im Umgang mit dem Smartphone, Computer und Co. mitzubringen und sich mit anderen Seniorinnen und Senioren in einer lockeren Atmosphäre darüber auszutauschen. Darüber hinaus bietet der Medientreff auch Gesprächsimpulse, Anregungen und Hinweise rund um das Thema Medien. Der offene Medientreff bedarf keiner Voranmeldung. Für alle anderen Termine ist eine Anmeldung beim Seniorenbeirat unter der Telefonnummer 0361/6551070 oder per E-Mail unter seniorenbeirat@erfurt.de vonnöten. Alle weiteren Information und detaillierte Beschreibungen der Schulungen unter www.erfurt.de/ef146783.