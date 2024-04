Erfurt. Was ist das Schicksal eines kleinen Hundes? Wie geht es am historischen Dreibrunnenbad weiter? Was macht die britische Feuerwehr in Erfurt? Wir haben die Gesprächsthemen der Woche kurz und knapp zusammengefasst.

Montag: Kleiner Hund hilflos ausgesetzt

In einem Kübel vor dem Thüringen Park in Erfurt ist ein kleiner Teacup-Pudel gefunden worden. „Gino“ wog gerade einmal nur noch zwei Kilogramm und war in schlechtem Zustand. Denn Gino, so schreibt es das Tierheim, ist in keinem guten gesundheitlichen Zustand. Er wurde in einem Kübel vor dem Erfurter Thüringen Park gefunden – war dehydriert und ausgehungert. Er wog gerade einmal über zwei Kilogramm.

Dienstag: Inbetriebnahme der Wassertechnik im Dreienbrunnenbad

Kathrin Weiß Geschäftsführerin der SWE Bäder GmbH testet das Wasser im neuen Schwimmbecken. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Die Wassertechnik im Erfurter Dreienbrunnenbad wurde am Dienstag in Betrieb genommen. Das neue „Dreier“ erhält eine moderne Wasseraufbereitungsanlage. Das bedeutet: Künftig wird das Wasser die Saison über weitestgehend im Becken verbleiben können und über die Anlage gereinigt, wie das auch in vielen anderen Bädern üblich ist. Die Wärme, die das Wasser an sonnigen Tagen speichert, bleibt also länger erhalten.

Mittwoch: Konvoi aus Großbritannien macht in Erfurt Pause

Ein neuer Hilfskonvoi von britischen Feuerwehren passiert Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Es ist eine gute Tradition, dass die Erfurter Feuerwehr ihre britischen Kollegen unterstützt. Worauf sie dabei bauen können. 108 Feuerwehrleute aus Großbritannien haben an diesem Mittwoch Station in Erfurt gemacht. Bevor es dann weiter ging in die Ukraine.

Donnerstag: Neue Holzbänke zieren den Domplatz

Holzbank mit geschnitzten Erfurtmotiven auf dem Domplatz. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Die Krämerbrücke ist beliebt, die Blumenstadt ebenso, Dom und St. Severi allemal. Eigentlich immer sind sie besetzt, die neuen Holzbänke rund um das Blumenbeet am Domplatz. Roger Chartron und Tim Tenzler sind Garten- und Landschaftsbauer im Garten- und Friedhofsamt und sind die Urheber dieser Sitzkunst.

Freitag: Zecken-Forscher untersucht Südpark in Erfurt

Diplom-Biologe und Zeckenexperte Martin Komorek sucht im Erfurter Südpark nach Zecken. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Im Südpark geht es sehr sportlich und gemütlich zugleich zu. Er ist Ziel an hoffentlich bald lauen Abenden. Wie es um die Gefahr durch Zecken durch beim Wiesenpicknick aussieht, erklärt ein Experte.