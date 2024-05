Erfurt. Der Reigen der Bands und Künstler, die das große Stadtfest mit ihrer Musik beschallen werden, wird größer. Jetzt wurde ein weiterer Name publik.

Jetzt ist es raus: Nach den Chartstürmern von ClockClock, die am Fest-Freitag den Domplatz bespielen werden und Elif, die am Samstag bei freiem Eintritt unterhält, geben die Organisatoren einen dritten Namen bekannt. Es handelt sich dabei um die Band Kaffkiez, die bei vielen die Vorfreude aufs Krämerbrückenfest steigern wird. Die Indie-Band aus Süddeutschland erobert am 15. Juni ab 22.15 Uhr den Domplatz.

Als ein erster Name wurde Elif genannt: Die deutsche Sängerin und Musikerin mit türkischen Wurzeln, machte den Anfang. Sie steht am Krämerbrückenfest-Samstag auf der Domplatzbühne. „Zu Ende“, „Bist Du da“, „Bomberjacke“ und „Immer wenn ich gehen will“ sind Titel der 31-jährigen Sängerin. 2022 und 2023 war Elif schon Duett-Partnerin von Clueso beim Konzert des Erfurters auf den Domstufen.

Auf großen Festivals und reichlich gestreamt

„Kaffkiez“ erzählt ein Indie-Märchen. Seit der Gründung im Jahr 2020 haben die fünf Jungs sich mit ihrer unpolierten und ehrlichen Musik in kurzer Zeit einen Platz bei großen Radiosendern und in Playlisten erkämpft. Ihr Song „Nie Allein“ zählt über 20 Millionen Streams auf Spotify und das aktuelle Album „Ekstase“ schaffte es direkt auf Platz 3 der deutschen Albumcharts.

Dabei transportieren die Rosenheimer ihre Lebensfreude und ansteckende Energie nicht nur in ihren Songs, sondern auch unmittelbar auf die Bühne. Ausverkaufte Shows unterstreichen die Resonanz auf die mitreißende Live-Performance. Neben namhaften Festivals wie dem Highfield, Deichbrand oder Hurricane sind sie also nun auch auf dem Krämerbrückenfest zu erleben – und das wie immer kostenfrei.

