Erfurt. Ein Happy End mit Beigeschmack erlebt die Familie der Südkoreanerin Jung Soon Lee. Und i,m Heizwerk endet eine spektakuläre Ausstellung.

Montag: Abschied von Van Gogh

Zuletzt wurden sogar die Öffnungszeiten verlängert: 83 Tage waren für Van-Gogh-Fans offenbar nicht genug. So lange residierte die spektakuläre Multimedia-Schau über das Werk des Künstlergenies im Erfurter Heizwerk im Brühl. Kunstinteressierte, Schulklassen, Jung und Alt ließen sich vom Farbenrausch im alten Fabrikgebäude faszinieren.

Stolz zeigt die 5-jährige Charlotte den Knochen in einer Vitrine im Naturkundemuseum. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Dienstag: Fünfjährige macht einen Sensationsfund

Beim Spielen am Flussufer stieß die fünfjährige Charlotte auf einen Knochen und brachte ihn mit ihren Eltern ins Erfurter Naturkundemuseum. Eine Untersuchung machte schnell klar: Das war ein außergewöhnliches Fundstück. Nun ist der 10.000 Jahre alte Knochen eines Wildpferdes, wie sie einst die Thüringer Steppen besiedelten.

Benedikt Laufer nahm an einem Entwickler-Wettbewerb teil. © Funkemedien Thüringen | Ada Jabin

Mittwoch: Erfurter Schüler weckt Aufmerksamkeit in der IT-Branche

Seine App verbindet Kunst und Technik: Der 18-jährige Benedikt Laufer entwickelte ein Handy-Programm für ein Unterrichtsprojekt und weckte damit sogar Aufmerksamkeit in den USA. Der Computerriese Apple zeichnete den Abiturienten, der die Edith-Stein-Schule in Erfurt besucht, mit dem „Swift Student Award“ aus.

Verrückt nach Fahrrädern: Christian Erding sammelt alle Arten von Fahrräder, arbeitet sie auf und fährt sie auch aus. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Donnerstag: Wenn Fahrräder zur Sammelleidenschaft werden

Einen Lagerraum hat Christian „Erdi“ Erdmann fast zu einer Art persönlichem Fahrrad-Museum umgewidmet. Für ihn ist es ein Rückzugsraum: Im Verborgenen sammelt und repariert Erdi alte Drahtesel. Einige davon sind tatsächlich richtig seltene Stücke aus jahrzehntealter Produktion. Was er mit den Räder vorhat und welches Stück er gern ergattern würde, verrät er hier.

Nami Kim und Jörn Wollschläger zeigen erleichtert die provisorische „Fiktionsbescheinigung“, die der 79-jährigen Jung Soon Lee. © Michael Keller | Michael Keller

Freitag: Endlich wieder legal in Deutschland, aber eine dicke Rechnung

Der Fall hatte im Februar und März für Aufsehen gesorgt: Die Erfurter Ausländerbehörde hatte die Abschiebung der 79-jährigen Jung Soon Lee Südkorea veranlasst. Nun ist sie wieder in Erfurt und hat endlich auch eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung in der Hand. Statt einer Entschuldigung der Behörde flatterte nun aber die Rechnung für die Abschiebung nach Seoul ins Haus.

red